Rùng mình cảnh tượng rạp xiếc cho trẻ em cưỡi lên lưng hổ để chụp ảnh, hành động nguy hiểm gây phẫn nộ

Sự việc được ghi lại vào ngày 6/12, tại huyện Thiên Đông, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông bế một cậu bé lên lưng con hổ, trong khi con vật đang nằm trên chiếc bàn kim loại bị trói bằng dây đai quanh hai chân sau nhưng nó vẫn cố gắng cử động chi trước và đuôi.
Đời Sống 12:30 14/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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