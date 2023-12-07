Rùng mình cảnh tượng mẹ ra sức cứu con gái thoát khỏi hàm cá mập, bị tấn công và tử vong vì mất máu

Hình ảnh đoạn clip ghi lại cho thấy nạn nhân bị cá mập tấn công đang nằm trên bãi cát ở thị trấn Melaque, sau khi được lực lượng cứu hộ đưa từ biển lên đến nơi an toàn. Nhưng do mất máu quá nhiều, người mẹ đã không qua khỏi, con gái 5 tuổi may mắn được an toàn.
Đời Sống 04:28 07/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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