'Quái vật đầm lầy' dùng hàm răng sắc nhọn làm 'xe nôi' bảo vệ đàn con non trước sự truy sát của kẻ thù

Để vận chuyển con non mới nở tới vùng nước an toàn hơn, cá sấu mẹ dùng hàm răng sắc nhọn nhẹ nhàng ngoạm lấy các con và ngậm trong mồm. Nó đã cố gắng bảo vệ con non của mình trước sự tàn bạo của kẻ thù.

