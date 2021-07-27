'Quái vật' bão cát cao gần 100 mét với tốc độ như tên lửa, nhuộm vàng cả thành phố, biến ngày thành đêm trong chớp mắt

Một trận bão cát kinh hoàng có độ cao lên tới 100m đã tràn vào thành phố Đôn Hoàng, Trung Quốc vào ngày 25/7. Sức mạnh khủng khiếp của nó đã khiến cả thành phố bao trùm bởi khói bụi trong nhiều giờ liền.

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