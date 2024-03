Ô tô điên lao vào phòng khám, 2 nhân viên may mắn thoát chết, nguyên nhân do tài xế say rượu khiến người xem phẫn nộ

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tài xế say rượu lao ô tô vào thẩm mỹ viện đâm vỡ cửa kính, lao vào quầy lễ tân khiến 2 nhân viên bị thương ở Thái Lan.

Đời Sống 2 giờ 3 phút trước

