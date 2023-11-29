Nhìn lên điều hòa, chủ nhà bất ngờ bắt gặp cảnh tượng kinh dị khi con rắn chui ra khỏi điều hòa rồi kéo con chuột liên

Video ghi lại khoảnh khắc đáng sợ này tại một ngôi nhà ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo đó khi nhìn lên máy lạnh, chủ nhà rùng mình phát hiện con rắn đang treo mình trên một chiếc điều hòa không khí, miệng ngậm một con chuột.
Đời Sống 01:17 29/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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