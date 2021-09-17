Người đàn ông đang quét nhà thì bỗng dưng cây chổi mấy tiêu, dân tình vào tìm giúp cũng phải bật cười ngả nghiêng

Mới đây, một tình huống hài hước đã nhanh chóng gây bão mạng. Bởi lẽ, một người đàn ông đang quét nhà thì cầm chổi kẹp nách giây trước thì giây sau lại quên mất tiêu. Vì thế mà người đàn ông cứ loay hoay tìm cây chổi cả buổi khiến ai cũng phải bật cười.
Đời Sống 13:16 17/09/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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