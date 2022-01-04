Ngựa vằn 'thống khổ' khi bị sư tử hành hạ, bất ngờ vùng dậy 'lật kèo' thoát cửa tử, con mồi tung cước hắt văng kẻ đi săn xa tận chục mét

Mặc dù đã ngoạm được vào cổ con mồi nhưng sư tử lại phải nhận trái đắng trước pha phản đòn đầy uy lực của ngựa vằn. Video được 1 du khách ghi lại tại vườn quốc gia ở Nam Phi.

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