Nghịch dại hại thân, người phụ nữ thử dùng bật lửa để đốt đồ trang trí trong cửa hàng lẩu và cái kết hú hồn

Sự việc được ghi lại vào ngày 23/9, tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Video ghi lại cảnh người phụ nữ dùng bật lửa để đốt một vật dụng trang trí trong cửa hàng. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên và vượt khỏi tầm kiểm soát, nhấn chìm toàn bộ đồ trang trí trên tường.
Đời Sống 05:20 10/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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