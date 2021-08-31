Mỹ nhân 2k2 đất Sài Thành thu lượng fan khủng với vẻ ngoài xinh đẹp, vòng 1 ĐẪY ĐÀ và giống tên với sao hạng A

Triệu Vy tên đầy đủ là Nguyễn Trần Triệu Vy, sinh năm 2002 và là một hot girl đình đám tại Sài Thành với lượt theo dõi gần 80 ngàn. Cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tỷ lệ hình thể đẹp, cùng gương mặt nét nào ra nét đấy rất hút.
Đời Sống 08:07 31/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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