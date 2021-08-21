Màn giải cứu 'đến nghẹt thở' giúp bé gái 2 tuổi thoát khỏi 'chuồng cọp' ở lầu 6 chung cư khi đang bị treo lơ lửng

Ở nhà một mình, bé gái 2 tuổi đã trèo lên sofa ra chơi ở chuồng cọp cửa sổ nhưng không may bị rơi và phần đầu mắc kẹt giữa hai thanh chắn, còn phần thân lơ lửng ngoài ban công tầng 6 chung cư khiến ai cũng hết hồn hết vía.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/man-giai-cuu-den-nghet-tho-giup-be-gai-2-tuoi-thoat-khoi-chuong-cop-o-lau-6-chung-cu-khi-dang-bi-treo-lo-lung-419492.html