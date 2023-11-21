Lạnh người cảnh tượng người đàn ông thản nhiên sử dụng vòi nước xịt thẳng vào rắn hổ mang chúa, thái độ của ‘kẻ giết người nguy hiểm’ gây chú ý

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy một người đang thản nhiên sử dụng vòi nước xịt thẳng vào cơ thể của con rắn hổ chúa, trong khi nó ngóc cao đầu và bành mang. thay vì hung hãn như thường ngày nó lại tỏ ra thoải mái và thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lanh-nguoi-canh-tuong-nguoi-dan-ong-than-nhien-su-dung-voi-nuoc-xit-thang-vao-ran-ho-mang-chua-thai-do-cua-ke-giet-nguoi-nguy-hiem-gay-chu-y-631953.html