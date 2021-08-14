Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt bất ngờ NỔ TUNG, XÉ TOẠC thành nhiều mảnh khiến nhiều người bị thương, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn

Vụ việc xảy ra vào ngày 12/8, tại trung tâm thành phố Voronezh của Nga. Khi chiếc xe buýt đang đón hành khách ở trung tâm thành phố thì bất ngờ phát nổ, chiếc xe bị xé toạc thành nhiều mảnh khiến nhiều người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-khoanh-khac-xe-buyt-bat-ngo-no-tung-xe-toac-thanh-nhieu-manh-khien-nhieu-nguoi-bi-thuong-canh-tuong-vo-cung-hon-loan-418022.html