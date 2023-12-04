Dừng xe quên tắt máy, đứa trẻ vô tình vặn tay ga lao về phía trước, tông sượt qua người đàn ông cùng đứa trẻ khiến cả ngõ kinh hãi

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người kinh hãi. Theo đó, người phụ nữ điều khiển xe máy đang dừng xe nhưng không tắt máy. Trong lúc xuống xe, đứa bé ngồi phía trước đã vô tình vặn vào tay ga khi bước xuống. Hậu quả, cả người và xe lao về phía trước.
Đời Sống 13:06 04/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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