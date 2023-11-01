Dừng xe giữa đường cao tốc, xe tải nhỏ lao thẳng vào đuôi một chiếc xe tải hạng nặng khiến một người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra tại Thành phố Nam Ninh thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy chiếc xe tải hạng nặng đang dừng giữa đường cao tốc để vớt một con cá sống do một phương tiện khác đánh rơi.Khi chiếc xe này chuẩn bị rời đi thì một xe tải nhỏ đâm mạnh vào đuôi xe khiến 1 người tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-xe-giua-duong-cao-toc-xe-tai-nho-lao-thang-vao-duoi-mot-chiec-xe-tai-hang-nang-khien-mot-nguoi-tu-vong-627649.html