Đi thang máy một mình, cô gái bị ‘yêu râu xanh’ giở trò biến thái khiến người xem phẫn nộ và cái kết

Sự việc xảy ra tại một căn chung cư ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), được camera giám sát bên trong thang máy ghi lại. Hình ảnh cho thấy, cô gái chuẩn bị bước ra, gã đàn ông bất ngờ lao đến ôm chặt và quật ngã cô gái xuống sàn thang máy để giở trò đồi bại. Cô gái đã chống cự quyết liệt và sau gần một phút mới thoát ra được.
Đời Sống 12:23 29/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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