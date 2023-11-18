‘Đi không xem ngày’, tên trộm chưa kịp ra tay đã mắc kẹt đầu trên trần nhà, phải la hét cầu cứu thất thanh và cái kết cười ra nước mắt

Vụ việc này xảy ra tại làng Kempek, quận Gempol, Cirebon Regency, Tây Java, Indonesia vào buổi sáng 8/11. Hình ảnh ghi lại quá trình giải cứu tên trộm số nhọ khi chưa kịp trộm gì thì đã gặp nạn. Trước khi bị phát hiện, tên trộm đã la hét thất thanh để cầu cứu.

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