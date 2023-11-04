Đi câu cá giải trí, cần thủ một phen thót tim khi bị cá mập cướp mồi trắng trợn từ tay khiến người xem phải kinh ngạc

Trong đoạn video chia sẻ cho thấy khoảnh khắc các cần thủ đang kéo lên một con cá sau khi nó đã cắn câu. Thế nhưng một con cá mập khổng lồ đói ăn đột nhiên nổi lên từ mặt nước để cướp cá “trắng trợn”.
Đời Sống 10:52 04/11/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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