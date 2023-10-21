Đi câu cá giải trí, cần thủ bất ngờ áp lực ngang khi câu phải sinh vật đáng sợ, khiến nhiều người xem cảm thấy vừa kinh hãi vừa thú vị

Video ghi lại hình ảnh một cần thủ câu cá nhưng khi con mồi đã cắn câu nhưng người này không muốn giật lên. Hành động lạ thường của người đàn ông khiến nhiều người bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn khi thấy con cá câu được là một con cá sấu to lớn.
Đời Sống 12:29 21/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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