Đến gần chuồng khỉ, người đàn ông bị nó hung hăng túm tóc nhất định không chịu buông ra khiến người xem vừa buồn cười vừa lo sợ

Cảnh tượng hài hước này được du khách ghi lại tại Kathmandu, Nepal. Khi người đàn ông tiến lại gần chuồng, con khỉ đã túm lấy tóc không chịu buông ra. Chứng kiến cảnh tượng. May mắn là sau đó con khỉ cũng chịu buông tha cho người đàn ông.
Đời Sống 10:05 24/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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