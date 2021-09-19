Đánh ghen ly kỳ nhất MXH: Em gái đang đi phỏng vấn xin việc thì bị chị xông vào 'xử đẹp' vì dám hú hí với chồng mình

Vào thứ Bảy ngày 11/9, tài khoản có tên Dallas đã đăng tải lên Twitter đoạn clip với chú thích: "Chị gái xông vào giữa buổi phỏng vấn của em gái sau khi phát hiện cô em này đã ngủ với chồng của mình" đã khiến dân tình 1 phen ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-ghen-ly-ky-nhat-mxh-em-gai-dang-di-phong-van-xin-viec-thi-bi-chi-xong-vao-xu-dep-vi-dam-hu-hi-voi-chong-minh-425345.html