Đang ngồi xem phim, cô gái hốt hoảng bỏ chạy khi phát hiện rắn hổ mang nằm dưới chăn hung hãn nhìn chằm chằm về phía mình

Sự việc xảy ra vào ngày 21/6, tại một nhà dân ở Bangkok, Thái Lan. Hình ảnh ghi lại cho thấy cô gái kéo chăn về phía mình thì bất ngờ phát hiện thấy một con rắn hổ mang hung hãn đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Đời Sống 06:22 06/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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