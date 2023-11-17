Đang nằm nghỉ trưa trên sofa, bà bật dậy trong hoảng sợ và la hét khi thấy cháu trai cầm thứ cực độc về nhà

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 8/11, tại Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy đứa bé trai tầm 6 tuổi cầm con rắn dài gần 2 mét về nhà. Nhìn thấy cháu trai cầm con vật kéo vào nhà, người bà sợ hãi vội vàng bật dậy khỏi ghế sofa.
Đời Sống 09:48 17/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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