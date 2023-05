Cô độc đi săn hà mã, 'chúa thảo nguyên' nhận cái kết đắng ngắt từ đòn phản công như 'vũ bão' của con mồi

Một con hà mã non không hiểu vì lý do lại đi lạc khỏi đàn. Nó đi quá xa khỏi dòng sông và tiến vào vùng đồng cỏ nơi những con sư tử đang nghỉ ngơi. Ngay lập tức, một con sư tử đã quyết định thử vận may của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-doc-di-san-ha-ma-chua-thao-nguyen-nhan-cai-ket-dang-ngat-tu-don-phan-cong-nhu-vu-bao-cua-con-moi-439473.html