Chó cưng bất ngờ sủa dữ dội, người chủ ra kiểm tra thì rợn người khi thấy con vật cực độc này đột nhập vào nhà

Video ghi lại cho thấy những con chó phát hiện ra bất thường nên sủa liên tục, thì ra đó là một con rắn độc đột nhập vào nhà đang trốn dưới gầm ghế. Thấy vậy, chủ nhà cũng đến kiểm tra và bắt con rắn thả về tự nhiên.
Đời Sống 13:46 25/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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