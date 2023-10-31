Cầu kính bắc qua rừng thông bất ngờ bị vỡ khiến 1 du khách thiệt mạng và 3 người khác bị thương

Sự việc xảy ra khi 11 du khách đến từ huyện Cilacap (Trung Java, Indonesia) đi qua cầu kính Geong vào khoảng 10h ngày 25/10. Đoạn sàn kính ở giữa cầu bị vỡ khiến hai người rơi qua kính xuống rừng thông Limpakuwus bên dưới, trong đó có một người tử vong, người còn lại bị thương nhẹ. Hai người khác suýt bị rơi khi kính đột ngột nứt vỡ.
Đời Sống 12:58 31/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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