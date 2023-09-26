Bị xe bán tải đụng trúng khi đang chuyển làn, xe Jeep kéo theo rơ moóc xoay ngang đường, văng trúng xe ưu tiên kinh hoàng

Vụ va chạm được ghi lại trên một tuyến đường cao tốc ở Mỹ. Cụ thể một chiếc xe Jeep kéo rơ moóc đang chuyển làn trên đường cao tốc bị xe bán tải Ram màu đen di chuyển từ phía sau đi tới đâm nát và văng trúng xe ưu tiên.
Đời Sống 05:13 26/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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