Ám ảnh trước khoảnh khắc máy bay trượt khỏi đường băng, gãy đôi khi hạ cánh giữa trời mưa khiến 8 người bị thương

Video được ghi lại tại sân bay Mumbai vào tối 14/9. Một chiếc máy bay tư nhân trượt khỏi đường băng và đã gặp nạn khi đang cố gắng hạ cánh trong bối cảnh trời mưa lớn. Hậu quả làm 5 hành khách và 3 phi hành đồng đã phải nhập viện.

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