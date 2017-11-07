Với đàn bà, chồng tệ có thể bỏ nhưng nhất định không được bỏ 2 thứ này

Đàn bà có thể lấy nhầm chồng tệ, cũng có thể bỏ chồng nhưng sống chết vẫn phải giữ thật chặt 2 thứ này

Bản thân mình Đàn bà lấy chồng đa phần thường mang suy nghĩ đã là vợ, là mẹ rồi thì phải hy sinh. Nhưng đàn bà nên hiểu, đừng biến thiên chức làm vợ, làm mẹ trở thành gánh nặng. Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải tìm được niềm vui trong nghĩa vụ cao cả này. Mà muốn được như vậy, phải yêu thương mình trước đã. Đừng ôm hết mọi việc vào mình, cũng đừng mải miết cho đi mà không mong nhận lại. Đàn bà làm vợ, làm mẹ nhưng vẫn có chồng, con vẫn có cha. Đừng tự phớt lờ nghĩa vụ của người đàn ông trong gia đình. Chồng có thể bận rộn nhưng chắc chắn phải thương vợ lo toan ngược xuôi mỏi mệt thế nào. Đừng chiều đàn ông, đừng dung túng cho sự vô tâm của đàn ông. Đàn ông được chiều sẽ sinh hư, đàn ông được vô tâm một lần sẽ thành thói quen khó bỏ. Đàn bà đừng chỉ lo xem nay quần áo của chồng con có tinh tươm, sạch sẽ không. Cũng hãy nhìn ngó mình một lượt trong gương có gọn gàng đẹp đẽ chưa. Đừng chăm chú mải miết mua sắm cho chồng, để dành tiền mua quà cho con. Thử hỏi xem bao lâu rồi không chăm sóc cho vóc dáng, da mặt hay quần áo váy vóc. Đừng chỉ lo hôm nay chồng con ăn uống có no không, chồng mệt không, con vui không. Đàn bà vẫn là nên xem hôm nay mình đã hạnh phúc chưa, có vui vẻ không. Chồng con cần người chăm sóc, và đàn bà cũng cần được thấu hiều và sẻ chia. Đàn bà muốn hạnh phúc phải nhớ bản thân sinh ra không phải chỉ để yêu thương và hy sinh vì người khác. Đàn bà cũng cần được thương yêu và hạnh phúc, đừng tự tước đoạt mưu cầu đó của mình.

Đàn bà cũng nên nhớ, tự trọng và kiêu hãnh là hai thứ phải giữ gìn thật kĩ. Tình yêu có thể mất đi, hôn nhân có thể không còn nhưng chắc chắn đàn bà phải giữ cho chặt kiêu hãnh của mình. Đừng níu kéo, đừng hạ thấp danh dự của bản thân. Kẻ ra đi, không cần ta níu kéo. Người dư thừa không đến lượt ta phải nói chuyện cùng. Cái gì phải bỏ, nhất định phải bỏ cho bằng được. Đàn bà cũng phải có tiền, tiền của mình, tiền do chính tay mình làm ra. Đàn bà không cần phải kiếm tiền giỏi hơn chồng, nhưng chắc chắn phải kiếm được tiền. Tiền không là tất cả, nhưng tiền sẽ luôn giúp đàn bà có tiếng nói, bù đắp những thu thiệt của đàn bà trong cuộc sống. Quan trọng hơn hết, tiền không dễ dàng bỏ đi, tiền tuyệt đối không phản bội đàn bà, như đàn ông. Đàn bà độc thân cần tiên để phù phiếm. Đàn bà có chồng cần tiền để khẳng định mình. Và đàn bà bỏ chồng càng phải có tiền để bảo vệ mình. Đàn bà dại chính là mang suy nghĩ chỉ cần có đàn ông thì sẽ có tiền. Đàn bà khôn sẽ hiểu dù không có đàn ông vẫn có tiền, đó mới là kiêu hãnh của đàn bà.

Con Đàn bà may mắn lấy được chồng tốt thì có tận tụy một chút để đổi lấy một người thân cũng không sao. Nhưng nếu quanh đi quẩn lại, chồng vẫn là người dưng từng ngủ chung giường thì đàn bà từng tiếc. Kẻ hôm qua vẫn còn hứa hẹn trọn đời, hôm nay đã là của thiên hạ thì còn trông chờ được gì nữa. Đến lúc đó, đàn bà đừng sợ mình sẽ phải đau lòng thế nào, bỏ là phải bỏ, chỉ nên nghĩ như vậy. Không có ai không sống nổi khi thiếu một ai, không có đàn ông cũng không chết được. Chồng tệ đã rồi thì điều đàn bà nên nghĩ là làm thế nào để giữ lấy con, làm sao để một mình nuôi con thật tốt. Đàn bà có thể bỏ chồng chứ nhất định không thể để mất con. Chồng rồi sẽ là người dưng vô tình, chứ con là máu mủ, là ruột ra một đời. Đàn bà dù lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải nghĩ liệu mình làm vậy có giữ được con không? Đừng dại ngoại tình để mất quyền nuôi con. Con có thể tập sống một cuộc sống khác không trọn vẹn cho mẹ nhưng chân thật. Nhưng có đứa trẻ nào dễ dàng sống vui vẻ khi thế gian chỉ nói chúng có một người mẹ ngoại tình? Đàn bà, ngàn vạn lần đừng ngoại tình, bản ngã không còn, con cũng không chịu nổi tổn thương. Đàn bà khổ sở vì chồng cũng đừng mang suy nghĩ cứ sống mòn vì con. Cha mẹ có bắt đàn bà phải khổ, con cái liệu có hạnh phúc khi biết mẹ chúng phải sống chật vật? Đừng mang suy nghĩ hy sinh của bản thân trở thành gánh nặng với người yêu thương mình. Đàn bà muốn con hạnh phúc, muốn cha mẹ vui lòng thì phải học cách tự hạnh phúc. Chồng tệ, thì bỏ đi. Khổ đau quá, thì ly hôn đi. Phải nhớ, đàn bà có thể tự bảo vệ và lựa chọn hạnh phúc cho mình thì mới đủ sức yêu thương người bên cạnh mình. Đời đàn bà thật sự không dài, quanh đi quẩn lại, một chồng hai con thì thanh xuân cũng đã bỏ đi. Đừng hờ hững với mình nữa, đừng dửng dưng với hạnh phúc. Con rồi sẽ lớn, con cần hạnh phúc. Bản thân cũng sẽ già, bản thân cũng cần được hạnh phúc. Thế thì đừng chỉ sống vì con, hãy hạnh phúc cho con nữa, đàn bà nhé!

Viết cho người đàn bà đã vò nát thanh xuân với biết bao người dưng… Đừng chỉ khóc vì bất lực, cũng đừng khóc vì kẻ không đáng thêm nữa. Nước mắt của đàn bà vốn là chi phí cho đau thương, tốn kém lắm, đừng phí phạm, em nhé!

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