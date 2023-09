Vợ chưa mang thai có phải do tinh trùng tôi có vấn đề?

Q: Tôi lấy vợ 5 năm nhưng vợ chồng tôi đợi mãi vẫn chưa có tin vui. Hai vợ chồng tôi nhìn rất khỏe mạnh, liệu tinh trùng tôi có vấn đề gì chăng? (Quốc An, Q.2, TP.HCM)



Vợ chồng tôi mong ngóng tin vui

A: Vợ chồng bạn lấy nhau chừng ấy năm mà chưa có con là thuộc vào tình trạng hiếm muộn. Nguyên nhân của hiếm muộn có rất nhiều. Để xác định chính xác, cả hai vợ chồng bạn phải đi khám tổng thể, bác sĩ sẽ đưa ra kết luận chính xác. Có trường hợp hiếm muộn do chồng, có trường hợp do vợ hoặc có thể do yếu tố khách quan…

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, nam giới chiếm 40% nguyên nhân hiếm muộn, do liên quan đến số lượng, chất lượng tinh trùng. Trong trường hợp của bạn, nạn nên đi kiểm tra tinh trùng để biết rõ nguyên nhân, từ đó có cách điều trị hợp lý, như dùng thuốc hoặc phẫu thuật. Nếu không có hiệu quả, nên tiến hành thụ tinh nhân tạo. Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui.

