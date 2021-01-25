Vợ chồng doanh nhân Huỳnh Hoàng Thịnh - Nguyễn Phúc Minh Hạnh: Chạm đến hạnh phúc đích thực

Kể từ sau khi kết hôn và xây dựng sự nghiệp thành đạt như ngày hôm nay, dễ nhận thấy cuộc sống của vợ chồng doanh nhân Hạnh - Thịnh đã đạt được những thành tựu nhất định. Tất cả đều được phản chiếu khá rõ nét như một lăng kính màu hồng thông qua cảm xúc và hình ảnh của Minh Hạnh - người phụ nữ có vẻ ngoài hạnh phúc và một trái tim nhân hậu.
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Người ta vẫn thường nói "muốn biết sự nghiệp của người chồng ngoài xã hội như thế nào thì hãy xem "phong thủy" của người vợ". Quả thật, kể từ khi Hạnh - Thịnh kết đôi, cả sự nghiệp và đời sống của họ ngày càng thăng hoa gấp bội. Minh Hạnh không chỉ thể hiện mình là người phụ nữ hiện đại, có tư duy tích cực, biết cách chăm lo và giữ lửa cho gia đình mà chị còn khá thành công trong sự nghiệp riêng, đặc biệt là lĩnh vực phong thủy mà Hạnh đang theo đuổi. Dưới sự tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng phong thủy vào cuộc sống cá nhân và công việc của nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn này, các công ty BĐS do hai vợ chồng chị điều hành đã liên tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua, trở thành một trong những kênh bán lẻ BĐS hàng đầu và là đối tác đáng tin cậy của các tập đoàn lớn tại Việt Nam như Vingroup, Novaland...
Vậy điều gì làm nên những thành tựu đáng tự hào khi thương hiệu Hạnh - Thịnh chỉ mới xuất hiện trong vòng vài năm trở lại đây và đã gây được tiếng vang rộng khắp? Câu trả lời thật ra đã được Minh Hạnh thường xuyên "bật mí" trước đó, chị nhấn mạnh: "Đối với tôi, hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ không gì khác ngoài có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc, bình an bên cạnh chồng và các con của mình. Nhưng để có được điều đó thì vai trò của người phụ nữ là quan trọng nhất. Dù trên thương trường người phụ nữ bản lĩnh mạnh mẽ thế nào nhưng khi về nhà họ vẫn là một người phụ nữ yếu đuối, vẫn cần được yêu thương và chăm sóc. May mắn, tôi có được người chồng biết yêu chiều và một sự nghiệp thành công. Vì thế, tôi nghĩ nếu người phụ nữ có tấm lòng thiện lành, biết hướng thiện và vun vén xây dựng tổ ấm thì người chồng mới yên tâm phát triển được sự nghiệp riêng, từ đó mọi thứ sẽ thăng hoa".
Một minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của vợ chồng Hạnh - Thịnh là trong thực tế “cơn bão” khủng hoảng toàn cầu do dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Khi ấy, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đứng trước bờ vực phá sản, phải giảm nhân viên, thu hẹp sản xuất, nhưng vợ chồng doanh nhân Hạnh - Thịnh vẫn giải quyết được công ăn việc làm và các chế độ, chính sách khen thưởng hấp dẫn theo luật lao động cho hàng trăm nhân viên với mức thu nhập rất cao.
Đó là chính sách giải thưởng lên đến 9 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và các sản phẩm giá trị như xe ôtô, căn hộ…vừa được Tập Đoàn AZ Property của vợ chồng Hạnh - Thịnh công bố sẽ dành cho tất cả các đối tượng có niềm đam mê về BĐS cùng tham gia… Sắp tới đây còn là các chuyến nghĩ dưỡng, du lịch 5 sao và trao hàng trăm phần quà từ thiện cuối năm dành cho các hộ nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Vũng Tàu và TPHCM.
Sau tất cả, dù hiện nay đã là một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng nhưng Minh Hạnh vẫn quan niệm rằng: "Để có được sự thành công như ngày hôm nay thì phong thủy chiếm hết 50% trong đó". Càng bất ngờ hơn khi biết được tất cả các dự án mà hai vợ chồng Hạnh - Thịnh đang đảm nhiệm đều được Minh Hạnh nghiên cứu khá kỹ lưỡng trước khi bắt tay thực hiện. Điều đó đã chứng minh một điều rằng: Ứng dựng phong thủy vào đời sống vô cùng có ý nghĩa và không còn quá xa lạ với cuộc sống hiện đại.
Cũng giống như lời khuyên của các chuyên gia đang nghiên cứu ứng dụng phong thủy vào đời sống cho rằng: Sự thành công bền vững của một doanh nhân hay doanh nghiệp đến từ việc tính toán thời điểm đầu tư, định hướng kinh doanh và phát triển theo ngũ hành, chọn lựa đối tác, chọn lựa nhân sự... tất cả đều nhằm đạt đến sự thành công bền vững trong sự nghiệp kinh doanh lẫn hạnh phúc gia đình. Và vợ chồng Hạnh - Thịnh chính là một minh chứng cụ thế nhất.