Vợ chồng doanh nhân Huỳnh Hoàng Thịnh - Nguyễn Phúc Minh Hạnh: Chạm đến hạnh phúc đích thực

Người ta vẫn thường nói "muốn biết sự nghiệp của người chồng ngoài xã hội như thế nào thì hãy xem "phong thủy" của người vợ". Quả thật, kể từ khi Hạnh - Thịnh kết đôi, cả sự nghiệp và đời sống của họ ngày càng thăng hoa gấp bội. Minh Hạnh không chỉ thể hiện mình là người phụ nữ hiện đại, có tư duy tích cực, biết cách chăm lo và giữ lửa cho gia đình mà chị còn khá thành công trong sự nghiệp riêng, đặc biệt là lĩnh vực phong thủy mà Hạnh đang theo đuổi. Dưới sự tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng phong thủy vào cuộc sống cá nhân và công việc của nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn này, các công ty BĐS do hai vợ chồng chị điều hành đã liên tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua, trở thành một trong những kênh bán lẻ BĐS hàng đầu và là đối tác đáng tin cậy của các tập đoàn lớn tại Việt Nam như Vingroup, Novaland...

Vậy điều gì làm nên những thành tựu đáng tự hào khi thương hiệu Hạnh - Thịnh chỉ mới xuất hiện trong vòng vài năm trở lại đây và đã gây được tiếng vang rộng khắp? Câu trả lời thật ra đã được Minh Hạnh thường xuyên "bật mí" trước đó, chị nhấn mạnh: "Đối với tôi, hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ không gì khác ngoài có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc, bình an bên cạnh chồng và các con của mình. Nhưng để có được điều đó thì vai trò của người phụ nữ là quan trọng nhất. Dù trên thương trường người phụ nữ bản lĩnh mạnh mẽ thế nào nhưng khi về nhà họ vẫn là một người phụ nữ yếu đuối, vẫn cần được yêu thương và chăm sóc. May mắn, tôi có được người chồng biết yêu chiều và một sự nghiệp thành công. Vì thế, tôi nghĩ nếu người phụ nữ có tấm lòng thiện lành, biết hướng thiện và vun vén xây dựng tổ ấm thì người chồng mới yên tâm phát triển được sự nghiệp riêng, từ đó mọi thứ sẽ thăng hoa".