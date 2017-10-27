Vì đâu đàn ông có vợ đẹp con ngoan vẫn mèo mả gà đồng...

Đàn ông khó cưỡng lại sự hấp dẫn, sexy, nóng bỏng đến từ phụ nữ. Nhất là khi sau kết hôn người vợ trở nên luộm thuộm, lếch thếch chỉ vì quá chăm lo cho con, cho chồng mà quên mất bản thân mình. Thế nên nếu có người phụ nữ đầy quyến rũ “chủ động tấn công” thử hỏi làm sao đàn ông có thể từ chối cơ hội trời ban được.

Người ta thường nói lòng tham của con người là vô đáy. Thế nên đàn ông dù đã có gia đình nhưng vẫn muốn chinh phục phụ nữ khác một phần vì lòng tham, một phần vì lòng sĩ diện và sự kiêu hãnh. Họ muốn chứng tỏ rằng họ vẫn khiến nhiều phụ nữ si mê và đi theo. Đặc biệt với những người đàn ông luôn coi việc chinh phục phụ nữ là chiến tích thì việc ngoại tình là cách để nâng tầm đẳng cấp và thỏa mãn chính cái niềm “đam mê” ấy.

Sau thời gian kết hôn, vòng xoáy cơm áo gạo tiền, con cái khiến người vợ quên mất việc chăm sóc, làm đẹp cho bản thân. Thay vào đó họ chỉ lo chu toàn cho chồng cho con mà không chịu thay đổi để bản thân hấp dẫn hơn. Họ trở nên cũ kỹ, luộm thuộm và lúc nào cũng gây gây mùi sữa, ám mùi khói của bếp núc. Chính vì thế thử hỏi xem người đàn ông nào chả thấy nhàm chán và không còn những cảm xúc mãnh liệt khi yêu ngày nào. Bởi thế đàn ông dễ đi tìm người phụ nữ khác để khơi gợi cảm xúc yêu đương, để tìm kiếm cái gì mới mẻ nơi tâm hồn họ.

4. Sự giao tiếp giữa hai vợ chồng có rào cản

Để duy trì hạnh phúc, lửa yêu thì trò chuyện, tâm sự và chia sẻ giữa hai vợ chồng là điều hết sức cần thiết. Thế nhưng sau kết hôn đôi khi chuyện trò chuyện giữa các cặp vợ chồng trở nên xa xỉ và có rào cản gì đó giữa những cuộc nói chuyện của hai người. Dường như các cặp vợ chồng chỉ giao tiếp bằng những câu hỏi, câu trả lời những vấn đề cần thiết hàng ngày mà quên mất sự chia sẻ. Dần dần mối quan hệ tình cảm trở nên nhạt hơn và cả hai đều không thấy hứng thú từ đối phương. Và rồi đàn ông dần tìm đến người phụ nữ khác để được họ lắng nghe và thỏa sức chia sẻ.

5. Đàn ông muốn tìm cảm giác mới lạ

Không tình yêu của cặp đôi nào giống đôi nào. Vì thế mỗi một cuộc yêu sẽ cho đàn ông những cảm giác mới, sự hồi hộp, chờ đợi, thấp thỏm. Thậm chí cuộc hôn nhân của anh ta không hề nhàm chán nhưng vì bản tính thích phiêu lưu, thích khám phá cái mới nên anh ta ngoại tình để được chinh phục nhiều điều thú vị hơn.