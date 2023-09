Trót yêu đàn ông có vợ và cái kết không ai ngờ của cô nàng Hải Phòng

"Ngoại tình cũng giống như một cuộc chơi. Cho dù có cầm về được huy chương hay không, miễn cứ chơi đẹp thì bạn sẽ là người chiến thắng. Chuyện kể lại rằng, hồi ấy Nhi còn ngây thơ trong sáng vô cùng. Nhi hay đọc tiểu thuyết ngôn tình và thường chống cằm mơ về một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng có ai ngờ đâu, đất chật người đông, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, Nhi non nớt bé bỏng đã rơi vào lưới tình của một thằng cha có vợ (ôi đã xấu đời còn éo le). Hồi ấy Nhi còn làm trang điểm, quán gần một tiệm cầm đồ toàn zai là zai. Và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cái thằng cao to đẹp zai dẻo mỏ nhất trong cái đám ấy, lại nhăm nhe Nhi mới khổ. Hắn bảo là hắn rung động, vì thấy Nhi ngoan ngoãn hiền lành. Nhi chân ngắn nhưng chăm chỉ, không đua đòi son phấn như người ta. Thật ra lý do duy nhất, tuy có phũ phàng nhưng thực tế nhất, là Nhi ngu si, dễ lừa tình nhất các bạn ạ.





Bây giờ đôi lúc nghĩ lại, thấy cũng chả oán hận cái gì. Để một thằng tay vẫn đeo nhẫn cưới qua mặt được thì đấy là lỗi tại mình, chứ chẳng phải định mệnh nào hết. Nhi có hỏi, thì hắn bịa ra hẳn một câu chuyện lâm li bi đát thế này, ôi nghe xong mà cứ ngỡ anh ấy bước ra từ tiểu thuyết diễm tình.



Chuyện của anh buồn lắm. Anh không muốn nhắc lại, nhưng em hỏi anh cũng không giấu nữa. Chỉ mong khi em nghe xong hãy thông cảm cho anh. Hai năm trước, anh có yêu một cô gái, yêu say đắm một thời gian ngỏ ý muốn cưới. Nhưng gia đình cô ấy chê anh nghèo, và họ đang muốn cho cô ấy ra nước ngoài lập nghiệp. Cô ấy vì thương bố mẹ mà thuận theo. Trước khi đi, bọn anh có mua nhẫn đính hôn để thề hẹn. Anh đeo nhẫn để luôn nhắc nhở mình phải chung tình chờ đợi cho đến lúc người yêu trở về. Nên cô gái nào thấy anh, nhìn anh đeo nhẫn đính hôn đều nghĩ đã có vợ, nên cũng bớt cám dỗ phiền hà…



Nghe xong câu chuyện tình ái ly biệt, Nhi cảm động rơi nước mắt, lại càng đâm mến mộ người đàn ông có vẻ ngoài hào hoa nhưng hết sức chung tình. Cộng thêm bệnh hoang tưởng vì nghĩ mình có sức hút đến mức khiến “soái ca” phải mủi lòng lay động. Thế là cứ lao vào thôi, một mặt vẫn cầu mong hai người họ sẽ sớm đoàn tụ. Một mặt nghe anh tâm sự rằng cô ấy đã có định không trở về, lại nuôi hy vọng đến lâu đài tình ái không xa. Cơ mà cũng do hắn đi chơi cả ngày với mình, đêm hôm vẫn mùi mẫn gọi điện, còn to mồm mời mình về nhà chơi nên mình mới đinh ninh nghĩ là chưa vợ con gì sất. Ai ngờ đâu, chàng đã một vợ hai con rồi ạ, vợ đẻ về nhà ngoại ở cữ, lại đang cãi nhau nên chẳng thèm để ý đến chồng. Thế là hắn cứ vô tư ăn chơi, đuổi bướm bắt hoa, lừa tình con nhà người ta như vậy.



Chuyện vỡ lở là khi Nhi nhắn tin mãi không thấy trả lời. Cũng đêm muộn rồi sợ hắn say xỉn đi đường có chuyện gì, nên cứ gọi liên tục thì thấy đầu bên kia nghe máy. Ôi mẹ ơi, cái cảm giác lúc đó thật là vi diệu. Chị vợ thì hỏi mình là ai, mình cũng mạnh dạn hỏi lại chị ấy là ai. Sau khi biết, mình đã kể rõ ngọn ngành như vậy, nhưng mình còn chưa kịp ăn vạ thì chị vợ đã tu tu khóc rồi. Kể là đây không phải lần đầu, chị khổ tâm lắm, lấy phải thằng chồng trăng hoa, nhưng vì yêu chồng quá, lại một mặt hai đứa con gái rồi. Không bỏ được đành cắn răng chịu đựng…. Sau hôm đó Nhi và chị vợ đã trở thành bạn của nhau.



Còn về phía thằng trời đánh kia, Nhi cũng không tiếc lời mà sỉ vả cho một trận. Cộng thêm cả cái đám bạn nó nữa, biết nhưng bao che cho nhau. Kiểu chẳng mất gì thì ngăn làm gì cho mất vui ấy, đểu có đồng bọn, bạn bè tốt quá trời!



Tình cờ nhà chị vợ lại gần nhà con bạn thân mình. Nên mỗi lần vui vui mình lại mua quần áo đồ chơi gửi xuống cho hai đứa nhóc. Thấy vợ và nhân tình kết thân, bố ấy cũng vã mồ hôi lắm. Có lần nhắn tin cho mình kêu mình muốn gì, định làm cái gì, đừng có động vào vợ con hắn, hắn không để yên đâu. Nghe đến đây thì mình không ngậm bồ hòn làm ngọt được nữa. Đã thế bà càng chơi cho sợ, càng thân với vợ, lấy cái quyền gì mà cấm đoán được bà.



Giờ cứ ở nhà có động tĩnh gì là chị vợ lại buôn với mình cả. Một lần mình bảo thế này:



- Trước tôi sống với anh thế nào, anh cũng đã biết, giờ tôi sống thế nào với gia đình anh, rồi anh sẽ biết. Đừng thấy mình tầm thường mà nghĩ ai cũng bỉ ổi tầm thường như mình nhé. Anh ra đường bây giờ phải cúi mặt mà đi qua tôi, còn tôi sẽ sống để vợ anh phải nể tôi, con anh vui vẻ chào tôi… Như thế mới xứng là con người anh ạ!



Thế là xong luôn, còn chả biết có thay tính đổi nết được hay không thì sướng khổ gì cũng chỉ có người vợ gánh chịu. Nhưng đúng là thể loại nhăn nhở, đi đám cưới gặp còn nhăn răng vỗ đầu mình.



Lúc ấy cũng buồn, mất niềm tin nữa. Nhưng quan trọng là Nhi đã buông được. Dù chuyện tình ấy có ngọt ngào đẹp đẽ đến thế nào, cũng không thể tiếc nuối mà cố giữ được. Đừng mê muội níu giữ những thứ không thuộc về mình các chị em ạ. Đàn ông mà đi vay mượn, lúc hoàn trả sẽ cay đắng tủi nhục nhiều lắm.



Chốt lại thế này, mình có thế vô tình trở thành người thứ ba. Nhưng đừng cố tình trở thành con giáp thứ 13 là được. Đàn ông, tình yêu, tình dục hay kim tiền nếu chỉ vì những thứ ấy mà đánh mất bản thân mình, bán rẻ nhân cách, bất chấp đạo lý, thì những gì các em giành giật được rồi có lúc cũng sẽ nhận ra nó rất vô nghĩa tầm thường thôi.



Ta buông là ta thắng và ta thực sự hạnh phúc!"