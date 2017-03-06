Phụ nữ sợ nhất không phải là sự già yếu mà điều họ sợ nhất đó là mãi mãi sống dựa vào người khác làm mất đi sự độc lập của bản thân.

Cảm giác an toàn của người phụ nữ không đến từ những lời hứa hẹn của đàn ông mà đến từ sự độc lập của bản thân. Người phụ nữ độc lập sẽ khiến bất kỳ ai gặp cũng yêu mến.

Tính độc lập sẽ khiến chúng ta có một sự nghiệp riêng, tự mình có thể tự nuôi sống bản thân. Trong thời gian yêu đương hay những ngày đầu của hôn nhân phụ nữ chúng ta thường nghe lời hứa hẹn: “Anh sẽ nuôi em”, nhưng những lời này nói thì dễ nhưng làm được sẽ vô cùng khó khăn.

Khi bạn nghỉ việc ở nhà không có bất kỳ thu nhập nào, từng bữa ăn đến mua quần áo hoặc đi du lịch bạn đều phải ngửa tay xin tiền. Nếu chồng vui vẻ thì rất hào phóng cho bạn tiền nhưng nếu gặp đúng lúc anh ta không vui thì không biết rằng bạn sẽ phải nghe những lời gì.

Đã từng có người nói rằng: “địa vị kinh tế của người phụ nữ sẽ quyết định đến địa vị gia đình của người đó” chính vì vậy nếu như không muốn sống mà phải phụ thuộc tâm trạng người khác thì hãy độc lập về kinh tế, hãy tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng.

Cuộc sống 20 năm đầu của người phụ nữ là do bố mẹ lo, cuộc sống 20 năm sau là do bản thân tự tạo dựng. Đừng cho rằng phụ nữ quá mạnh mẽ thì không có ai thương, người phụ nữ càng mẹnh mẽ càng khiến người khác tôn trọng và yêu quý. Thực ra những người phụ nữ không dám một mình đối diện với khó khăn, luôn núp sau lưng người đàn ông mới là người đáng thương và không nhận được sự tôn trọng từ người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tren-the-gioi-nay-nguoi-phu-nu-doc-lap-moi-la-nguoi-phu-nu-xinh-dep-nhat-182735.html