Thành viên Tinder Việt Nam bật mí cách trò chuyện cùng phái nữ khi kết bạn trực tuyến

Tinder Việt Nam đã có một buổi trò chuyện cùng các thành viên nữ của mình và nhặt được những bí kíp mở lời & trò chuyện từ A đến Z. Với những lời chia sẻ này, mỗi thành viên có thể tự tin hơn trước những đối tượng tương hợp mới.

Sau đây là những gợi ý cho bạn đối tượng đang tìm kiếm điều gì trong phần giới thiệu bản thân:

Theo quan điểm của cô nàng 21 tuổi này, mỗi người trong chúng ta đều có văn hóa hẹn hò khác nhau và mức độ tiến triển nhanh chậm ở nhịp độ khác nhau, vậy nên: “Hãy dành một chút thời gian để hiểu xem đối với người ấy, hẹn hò là như thế nào và họ sẽ nghĩ thế nào về cách bạn tiếp cận họ. Với mình, những chi tiết tuy nhỏ nhưng nó có thể thay đổi cục diện, ví dụ mình sẽ cảm thấy an toàn hơn và dễ nhận lời hơn khi ai đó hẹn mình ở những chỗ đông người”.

-Tớ không tìm kiếm bất cứ điều gì. Nếu phù hợp, chúng mình sẽ tìm hiểu thêm. Hiện tại, cậu hãy chỉ đơn giản là trò chuyện và chia sẻ về mọi thứ trong cuộc sống cùng tớ nhé.

-Mình là đứa rất thích chậm rãi tận hưởng cuộc sống, nên đừng vội vàng với mình nhé.

-Nếu đôi ta có duyên… lúc đấy hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên.



Linh - 21 tuổi: 'Mình là đứa rất thích chậm rãi tận hưởng cuộc sống, nên đừng vội vàng với mình nhé'

Để câu chuyện diễn ra thật thú vị:

-“Hãy nghĩ lại khi lời mở đầu hay ho nhất của bạn bắt đầu bằng chữ H: hi, hello, hey hay chỉ bằng 1 biểu tượng cảm xúc” - Thùy, 22 tuổi. Lời chia sẻ của cô bạn này đã một lần nữa khẳng định một sự thật hiển nhiên: Có vô vàn cách thú vị hơn để bắt chuyện một ai đó. Một cách rất gì và này nọ chính là đặt câu hỏi, ví dụ như hỏi về chuyến du lịch trong tấm hình Tinder của họ, hay đồ ăn tại nhà hàng trong bức hình selfie có ngon không. Hãy cho họ thấy bạn quan tâm đến những sở thích của đối phương.

-“Rắc thêm gia vị từ những gợi ý có sẵn trong chiếc bio của tớ” - Nghi, 26 tuổi. Bí quyết ở đây chính là: Hãy ngâm cứu hồ sơ của tương hợp. “Tớ nghĩ những tấm hình và profile nói lên được rất nhiều về những chủ đề họ muốn nói, và bạn chắc chắn sẽ ghi điểm nếu để ý đến những chi tiết đó. Và đừng quên tìm dấu tick xanh để xác minh profile chính chủ.

-Hình ảnh nói lên 1001 điều: Thùy bật mí “Khi chọn hình trên hồ sơ, mình sẽ dùng các tấm hình khác nhau, ở địa điểm khác nhau và làm các hoạt động thể hiện tính cách & năng lượng của mình. Từ ngày làm thế, các bạn trên Tinder mình mở lời cũng khác hơn, nhiều câu thú vị hơn là lúc mình chỉ để hình selfie”. Hãy cố gắng trao cho đối phương nhiều cơ hội hơn qua những tấm hình ấn tượng & chất nhất về bạn nhé.

-Tận dụng những tính năng phá băng cuộc trò chuyện: Nếu bạn may mắn, đối phương có thể đã tận dụng tính năng Prompt và trả lời một câu hỏi về bản thân họ. Với Nghi, cô nàng cho rằng việc người ấy bình luận về Prompt của mình cho thấy đối tượng này quan tâm đến cô nàng thay vì chỉ chú tâm đến chuyện quẹt phải và trái. Ngoài ra, những câu hỏi như “Tớ thấy cậu có vẻ thích/đã đi đến/đã trải nghiệm…” cũng là những câu hỏi an toàn, vì chúng rõ ràng nói về những điều đối phương thực sự có hứng thú.

Thùy, 22 tuổi: 'Hãy nghĩ lại khi lời mở đầu hay ho nhất của bạn bắt đầu bằng chữ H: hi, hello, hey hay chỉ bằng 1 biểu tượng cảm xúc'

Khi hai bên đã bắt được sóng:

-Khen tinh tế và không sỗ sàng: Chìa khóa thành công cho một lời khen ấn tượng trên Tinder chính là không tập trung về ngoại hình. “Mình đã nhận được rất nhiều những lời khen rập khuôn như “Em cười đẹp quá” và “em thật hot”: nó chẳng mới lạ gì cả” - Nghi chia sẻ. Nếu bạn muốn thăng hạng, hãy hỏi đối phương về một lời khuyên hay ý kiến, vì ai trong chúng ta cũng đều thấy vui khi có người coi trọng suy nghĩ của mình.

-Hãy thả thính nhẹ nhàng: Với Thùy, cô nàng thú nhận sẽ vui vẻ đón nhận hình ảnh của một chú mèo con hơn là những tấm hình “quá lộ liễu”. Lời khuyên ở đây là: Khiếu hài hước và những điều dễ thương sẽ dễ làm ai đó dễ mở lòng hơn thay vì quá thẳng thắn và bộc trực sẽ làm đối phương bị choáng ngợp và rút lui.

-Hãy đả động một tí về tương lai: Như cô bạn Linh của chúng ta đã chia sẻ ở đầu bài, mỗi người đều có những nhịp hẹn hò khác nhau. Vì thế, nếu mời ai đó đi hẹn gặp quá sớm sẽ dễ bị phản tác dụng nếu họ chưa sẵn sàng, thay vì đó ta nên tập trung xây dựng sự tin tưởng trước.

Nhưng cũng đừng vì thế mà e ngại. Khi cơ hội đến, hãy cho thấy sự tự tin và chắc chắn của bạn bằng câu ngỏ lời chi tiết: “Tớ muốn mời ấy đi uống nước. Thứ ba sau giờ làm được không nhỉ? Có một quán bar ở Quận 1 mà tớ muốn thử đã lâu rồi mà chưa có dịp”. Dựa vào cách họ trả lời, bạn sẽ nắm bắt được tín hiệu. Nếu đó là đèn xanh, họ sẽ đồng ý hoặc gợi ý một thời gian khác khi họ rảnh, còn ngược lại sự né tránh cho thấy rằng mối quan hệ này có thể sẽ không đi đến đâu.

Nghi, 26 tuổi - Ấn tượng đầu tiên, đặc biệt khi hẹn hò, kết bạn trực tuyến, rất quan trọng

Ấn tượng đầu tiên, đặc biệt khi hẹn hò, kết bạn trực tuyến, rất quan trọng. Mặc dù bạn có thể đã thu hút sự chú ý của đối phương bằng hồ sơ của mình, nhưng bạn muốn đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục trò chuyện cùng mình. Do đó, hãy luôn nhớ tầm quan trọng của tin nhắn đầu tiên, đó có thể là điều giúp bạn ghi điểm hay đánh mất cơ hội. Nhưng theo cả ba thành viên của chúng tôi, “sự tôn trọng” vẫn là phẩm chất được đánh giá cao nhất.

Lời khuyên cuối cùng? “Bạn không chỉ nên nói chuyện với các đối tượng trên Tinder mà bạn quan tâm - mà hãy trò chuyện thân thiện với những người khác, những ai làm trong ngành dịch vụ khách hàng, đồng nghiệp hay cả những người không phải là gu của bạn. Tất cả mọi người! Hãy học cách trở nên tự tin hơn - và điều đó sẽ giúp cuộc sống (và cả chuyện hẹn hò) của bạn dễ dàng hơn nhiều! ”- Linh chia sẻ.