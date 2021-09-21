Tết Trung Thu như 'Tết đọa đày' và phụ nữ Hàn Quốc bị coi như 'người ăn, kẻ ở'?

Đối với phụ nữ Hàn Quốc, đây là dịp để cánh đàn ông ăn nhậu còn họ thì phải cặm cụi vào bếp, sau đó lau dọn nhà cửa suốt 1 tuần lễ liền. Nữ diễn viên Hwang Eun-jeong từng kể lại trải nghiệm chuẩn bị Tết Trung thu ở nhà chồng: "Tôi phải dậy từ 3h để nấu nướng. Tôi bối rối không biết mình là vợ hay nhân viên làm thuê tại nhà hàng".

19% phụ nữ chỉ trả lời đồng ý khi được hỏi có dự định về quê hoặc đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Chuseok, Tết Trung thu ở Hàn Quốc, kéo dài 5 ngày trong năm nay. Phụ nữ ở Hàn không thích lễ Tết, đặc biệt là Tết Trung Thu.

"Tôi từng trải nghiệm chuyện này khi tới nhà anh họ của chồng dự lễ Chuseok vào năm 2015, sau khi chúng tôi chuyển tới Seoul. Ngay khi đặt chân vào nhà, tôi lập tức bị các thành viên nữ khác kéo vào bếp, thúc giục nấu nướng cỗ bàn.

Một phụ nữ mang tên Chang May Choon đã kể lại hành trình 5 ngày "sống cặm cụi trong bếp không thấy ánh Mặt Trời" với tờ Straits Time như sau:

Ngược lại, chồng tôi thản nhiên ngồi ngoài phòng khách, nhấm rượu cùng đồ ăn nhẹ, chuyện trò với những người đàn ông khác trong nhà. Giữa bầu không khí sôi nổi, ồn ã ấy, tôi không thể nào thư giãn được khi bản thân mình đang đứng giữa bếp, tay liên tục chiên bánh jeon.

Thậm chí sau khi cúng tổ tiên, phái nam lập tức ngồi vào mâm trong khi phụ nữ phải chờ đợi. Đến khi tới lượt tôi dùng bữa, món bánh jeon chính tay tôi làm đã hết sạch. Tuy nhiên, tôi không phải người duy nhất có trải nghiệm như vậy. Một người bạn của tôi cũng kể rằng chân tay cô ấy đau nhức sau mỗi dịp lễ do phải đứng bếp nấu nướng, dọn dẹp nhiều giờ. Mùi dầu mỡ, thức ăn vẫn bám trên tóc suốt nhiều ngày sau đó".

Phụ nữ Hàn quốc coi Trung Thu như 'Tết đọa đày' vì phải làm việc luôn tay suốt 5 ngày 5 đêm. Ảnh: Internet

Thực tế, dù mệt mỏi cỡ nào, những người vợ cũng không dám nhờ chồng giúp đỡ, hoặc từ chối làm việc nhà vì sợ phải gánh những ánh nhìn phản cảm, dò xét từ người lớn trong nhà, nhất là mẹ chồng. Trải nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng ngay tại một đất nước hiện đại như Hàn Quốc, tình trạng phân biệt đối xử giữa nam và nữ vẫn còn tồn tại, ăn sâu vào ý thức hệ của nhiều lớp người.

Ở xứ kim chi, "hwabyeong", hay "bệnh phẫn nộ", là tên gọi của một triệu chứng tâm lý. Người mắc chứng này thường kìm nén sự giận dữ, phẫn uất trong khoảng thời gian dài, dẫn tới triệu chứng khó thở, tim đập nhanh, đau đầu, lo âu và trầm cảm. Trạng thái tâm lý này ảnh hưởng tới hơn 10.000 người mỗi năm, đặc biệt là trong hoặc sau lễ Chuseok. Đáng nói, phụ nữ lại là đối tượng dễ mắc phải "bệnh phẫn nộ" nhất.

Trong khi các ông chồng tụ tập ăn nhậu thì các bà vợ phải làm ngày làm đêm. Ảnh: Internet

Ngoài ra, tỷ lệ ly hôn vào dịp Trung thu thường có xu hướng tăng do xung đột và mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng được đẩy lên cao. Vì thế, khi chính phủ không khuyến khích các cuộc họp mặt gia đình, tụ tập trên 8 người tại nhà vào dịp lễ này vì lo ngại dịch Covid-19 lại trở thành niềm vui cho nhiều người vợ, người mẹ.

Tôi đã thấy mẹ tôi đau khổ ra sao khi không có sự lựa chọn nào cho bản thân. Giờ đây, phụ nữ có nhiều lựa chọn hơn, không cần thiết phải kết hôn để chịu phần thiệt về mình như vậy", cô ấy chia sẻ với tôi. Năm nay, gia đình tôi chọn ở lại Seoul đón dịp Chuseok. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có mắc chứng "bệnh giận dữ" hay không nếu tiếp tục trở về nhà chồng đón lễ tết như năm ấy.