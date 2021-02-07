Tặng quà sinh nhật cho nam chạm đến trái tim người nhận 

Để chọn được quà sinh nhật cho nam ý nghĩa, đầu tiên bạn cần hiểu về đối tượng cần tặng. Với những đối tượng như người yêu, chồng, con trai, bố… bạn chắc chắn cần phải hiểu sâu để dễ dàng biết họ muốn gì cần gì. Như vậy việc chọn quà sẽ trở nên đơn giản hơn.

Có lẽ bất kỳ người nào cũng muốn nhận được những lời chúc và món quà vào ngày sinh nhật từ người mình yêu đúng không nào? Đàn ông cũng thế, họ rất mong chờ món quà sinh nhật từ người phụ nữ mình yêu thương. Chỉ cần là món quà đó là do bạn chọn thì họ đều chân quý. Chính vì vậy, khi chọn quà sinh nhật cho nam bạn không cần phải quá đặt nặng vấn đề về giá trị vật chất. Thay vào đó món quà biểu hiện được tình yêu, tình bạn, tình nghĩa đồng nghiệp... mới là quan trọng nhất.

Nếu phụ nữ luôn ao ước và thích những món đồ giúp tôn vinh nhan sắc của họ thì nam giới lại hoàn toàn khác. Phần lớn họ thích những món đồ có công năng sử dụng cao, có thể hỗ trợ cho công việc, cuộc sống, có thể để bài trí, tốt cho phong thuỷ…

Nhưng với những đối tượng mới quen, chưa hiểu nhiều về họ như bạn trai mới quen, đồng nghiệp, sếp nam, đối tác, khách hàng… thì món quà tặng cho nam cần đảm bảo yếu tố an toàn, không làm người ta phật ý, thậm chí là từ chối.

Nói như vậy không có nghĩa là nam giới không yêu thích cái đẹp. Bạn cũng phải đề cao tính thẩm mỹ trong món quà tặng nam giới. Đặc biệt, một món quà vừa đẹp, vừa tinh tế, sang trọng chắc chắn sẽ họ sẽ thích, không nỡ lòng nào lại từ chối thành ý của bạn. Chính vì vậy, khi chọn quà sinh nhật cho nam bạn cần lưu ý hơn về những điều này nhé!

Quà sinh nhật cho người yêu

Chọn quà sinh nhật cho nam người yêu không cần quan trọng việc món quà đó có to hay nhỏ nhưng cần thể hiện được sự quan tâm, lo lắng của bạn. Quà sinh nhật mang lại cho cả hai một mối quan hệ gắn bó, tình cảm hơn. Đồng thời tạo ra những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong ngày sinh nhật.

Tặng áo thun đôi gắn kết tình cảm

Ví dụ như, bạn có thể tặng áo thun đôi. Đây sẽ là món quà khá dễ thương và khẳng định sâu sắc tình cảm của hai người. Thật là tuyệt vời khi hai người mặc áo đôi tay trong tay đi dạo, đi du lịch cùng nhau.

Bạn cũng có thể tặng vé xem phim đôi để cùng người ấy xem những bộ phim có nội dung vui vẻ và ấm áp tình yêu, hâm nóng tình cảm, thắt chặt thêm quan hệ bấy lâu. Nếu người yêu bạn là anh chàng mê thể thao thì hãy dành tặng ngay cho anh ấy vé xem đá banh đôi. Chắc hẳn anh ấy sẽ cảm thấy vui vì bạn luôn quan tâm đến sở thích của anh ấy.

Tặng đôi giày thể hiện em sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này

Bên cạnh đó bạn cũng có thể tặng người ấy một đôi giày nhé. Tùy vào sở thích của người đó mà bạn tặng giày tây hay là giày thể thao. Chúng đều mang ý nghĩa là hãy đồng hành cùng em trên cuộc đời này. Món quà đặc biệt này sẽ để lại cho các cặp đôi yêu nhau những kỉ niệm đẹp trong lòng. Dù lên rừng hay xuống biển, anh ấy cũng là người đi cùng bạn.

Quà sinh nhật cho sếp nam

Quà sinh nhật cho sếp nam không cần phải thuộc hàng đắt đỏ. Thực chất món quà được lòng nhất vẫn là phù hợp với tính cách, sở thích của sếp và thể hiện trọn vẹn thành ý, tâm tư của người tặng.

Tặng cà vạt cho sếp thể hiện sự quan tâm tinh tế

Quà to hay nhỏ cũng phải đảm bảo tính chỉn chu. Quà không quá đắt nhưng cần đủ sang trọng, xứng tầm với với người được nhận. Ví dụ như bạn có thể tặng sếp một chiếc cà vạt. Món quà này vô cùng có ý nghĩa nó như một chấm than quyền lực thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp của người lãnh đạo. Hơn nữa, việc chọn một chiếc cà vạt tinh tế, nhã nhặn, phù hợp với phong cách của sếp cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt của sếp.

Bên cạnh cà vạt, bạn có thể tặng sếp cây bút ký. Đây là vật dụng cần thiết để ghi chú lại tất cả những điều quan trọng xảy ra trong ngày. Hơn thế nữa thì trong thế giới công nghệ như hiện nay, cây bút còn là một sản phẩm thể hiện đẳng cấp, địa vị trong xã hội. Một vài nhãn hiệu bút như Caran d’Ache, Cartier, Korloff, S.T.Dupont, Omas… bạn có thể tham khảo để mua tặng cho sếp.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tặng sếp đặc sản địa phương của mình. Đây là món quà đơn giản nhưng giàu tình nghĩa, không chỉ thể hiện sự gần gũi thân tình, quý trọng mà còn rất ý nghĩa và độc đáo.

Có thể tặng sếp đĩa CD âm nhạc mà sếp thích

Còn nếu bạn nắm bắt được gu âm nhạc của sếp thì vào ngày sinh nhật có thể tặng một đĩa CD âm nhạc chứa những bài hát sếp thích. Hoặc là đĩa CD của ca sĩ mà sếp thích. Món quà này sẽ đánh trúng tâm lý, vừa tạo cảm giác gần gũi, thân mật mà sếp còn đánh giá cao bạn là người biết quan sát và quan tâm người khác.

Tặng quà sinh nhật cho nam lớn tuổi

Với những người nam lớn tuổi, lúc này họ sẽ không quá chú trọng vào vẻ bên ngoài hay giá trị vật chất. Lúc này họ sẽ rất chú trọng đến sức khỏe. Vì vậy, vào ngày sinh nhật của bố hay ông mình, bạn nên tặng những món quà như là chiếc ghế xếp thư giãn. Món quà này giúp họ thư giãn thoải mái, ngồi chơi xem ti vi hoặc nằm rất êm ái.

Tặng vòng hợp mệnh cho người lớn tuổi để cầu chúc nhiều sức khỏe

Người lớn tuổi họ cũng có những thú vui riêng như uống trà. Vì thế bạn cũng có thể tặng cho họ một bộ ấm chén trà, giúp phòng khách ấm cúng, trà cũng trở nên ngon hơn khi uống. Cầm tách trà uống không đơn thuần là một thứ thức uống, nó còn truyền tải sự thư giãn, thể hiện sự hòa hợp với cây cỏ thiên nhiên và con người. Đôi khi nó còn chứa đựng cả một bầu trời văn hóa khi đến thăm nhà một người bạn Việt.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tặng vòng tay gỗ hợp mệnh cho người lớn tuổi, giúp tăng cường sức khỏe. Không chỉ đem đến hào khí, may mắn mà nó còn tạo nên sự sang trọng, độc đáo cho chủ nhân. Hiện nay, người ta cho rằng năng lượng của vòng gỗ lớn nên được ví như chiếc bùa hộ mệnh, là món quà sức khỏe cho bố mẹ, ông bà, người ốm dậy. Hơn thế nữa, nó còn có tác dụng chiêu tài lộc, thịnh vượng, trở thành món quà ý nghĩa cho bạn bè, sếp, đồng nghiệp… Tùy theo mệnh của người đó là gì thì bạn tặng vòng gỗ cho phù hợp.

Còn với những người có thú vui tao nhã thích ngắm cá cảnh thì bạn có thể tặng họ một bể cá thủy sinh trong nhà. Một bể cá sinh động, nhiều màu sắc cá bơi tung tăng khiến cho nam giới trung niên trở nên vui vẻ hơn, giải tỏa áp lực, căng thẳng rất tốt. Đồng thời, bạn có thể tặng kèm với những cuốn sách. Ngồi trước bể cá và đọc sách sẽ mang đến cảm giác rất thú vị. Đây là món quà tuyệt vời cho tinh thần.

Tặng bể cá thủy sinh giúp người lớn tuổi thư giãn tinh thần

Trên đây là những gợi ý tặng quà sinh nhật cho nam, các bạn nữ có thể tham khảo nhé! Mong rằng bạn sẽ lựa chọn được những món quà phù hợp để dành tặng cho bạn trai, sếp, bố, ông… của mình. Đây chỉ là những món quà tinh thần, tuy không có giá trị vật chất nhưng gây được ấn tượng sâu sắc với người nhận. Những món quà này thể hiện bạn là một người tinh tế, lãng mạn, góp phần làm mối quan hệ hai bên thêm khăng khít, bền lâu.