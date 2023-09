“Súng” không lên có phải bị bất lực không?

Q: Tôi năm nay 34 tuổi, lập gia đình được 5 năm. Dạo gần đây, mỗi khi vợ chồng gần gũi “súng” lại không lên được. Xin hỏi, đó có phải là bệnh bất lực không? (Quốc Trung, Q. Tân Bình, TP.HCM)



Mỗi lúc gần vợ "cậu nhỏ" tôi lại ỉu xìu

A: Nguyên căn xảy ra hiện tượng "súng không có đạn" của bạn có thể là do bạn bị stress, nghiện rượu, đái tháo đường hoặc có thể bạn dùng thuốc an thần gây ra. Ngoài ra, tần suất làm việc ấy quá nhiều cũng gây ra tình trạng bất lực. Bên cạnh đó, yếu tố không gian cũng ảnh hưởng đến chuyện chăn gối của vợ chồng bạn. Thỉnh thoảng vợ chồng bạn nên đổi không gian phòng ngủ quen thuộc nhàm chán bằng nhà tắm, trên ghế sofa hay trên chiếc máy giặt… sẽ cho bạn hứng khởi hơn. Thực chất, hiện tượng của bạn có thể là do rối loạn cương dương, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện khám để bác sĩ có hướng điều trị hợp lý. Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sung--khong-len-co-phai-bi-bat-luc-khong-5916.html