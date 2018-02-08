Ngoại tình là nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt, nhưng điều khiến tình cảm khó có thể hàn gắn chính là sự lừa dối.

Một cô gái có chồng ngoại tình, ban đầu cô lựa chọn tha thứ. Chồng cô cũng nhận sai và muốn quay về, đồng thời cắt đứt với người thứ ba. Nhưng không lâu sau đó người vợ lại phát hiện anh chồng vẫn còn qua lại với người đàn bà kia. Tiếp tục lừa dối sau khi ngoại tình là điều không thể chấp nhận được - Ảnh minh họa: Internet Không thể chịu đựng được nữa cô đề nghị ly hôn. Đến lúc này anh chồng mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta cắt đứt hoàn toàn với người thứ ba. Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua, tinh thần cô ấy vẫn chưa ổn định. Mặc dù chồng đã quay về, anh ta đối xử với vợ tốt hơn nhưng cô lại không cảm nhận được hạnh phúc nữa. Nguyên nhân là cô đã mất niềm tin ở chồng.

Một khi đã ngoại tình mà mong muốn đối phương làm như chưa có chuyện gì xảy ra là điều không thể. Vậy thì ngay sau khi bị phát hiện ngoại tình, việc đầu tiên người phản bội cần làm là tỏ ra chân thành hay là tiếp tục lừa dối? Có lẽ bạn sẽ không ngờ rằng câu trả lời của nhiều người là lựa chọn tiếp tục lừa dối. Vì thế, hôn nhân khó hàn gắn sau khi ngoại tình. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người dù đã quay về với vợ con nhưng hôn nhân không hạnh phúc vì niềm tin đã không còn. Vì vậy, nếu những kẻ ngoại tình thực sự muốn quay đầu thì phải biết chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm mình gây ra, phải thành thật và tuyệt đối không được lừa gạt đối phương nữa. Nếu như tiếp tục lừa dối, vợ chồng sẽ không còn cơ hội để hàn gắn tình cảm.

Muốn xây dựng lại niềm tin sau khi ngoại tình cần thời gian rất dài - Ảnh minh họa: Internet Quan hệ vợ chồng được xây dựng trên nền tảng tình cảm gắn kết cũng như niềm tin bền chặt. Niềm tin luôn là cơ sở quan trọng nhất cho mọi mối quan hệ. Tình cảm vợ chồng được xây dựng trong nhiều năm và gắn kết với nhau bởi nhiều thử thách. Một khi tình cảm đó bị phá hoại bởi ngoại tình, nếu bạn muốn xây dựng lại mối quan hệ đó cần có sự kiên trì. Có lẽ bạn sẽ phải dùng một thời gian khá dài, có thể là 3 năm hoặc 5 năm. Với những kẻ ngoại tình, sau khi bị phát hiện, nếu như bạn vẫn muốn giữ gia đình và hôn nhân thì hãy có thái độ khôn ngoan nhất. Hãy đoạn tuyệt với người thứ ba, chân thành đối xử với bạn đời và đừng bao giờ lừa dối hay giấu giếm người kia bất cứ chuyện gì nữa. Có như vậy mới thể hiện được thành ý muốn níu kéo và vun đắp cho gia đình.

Với kẻ ngoại tình, không hận đã là một đặc ân, đừng bao giờ đòi hỏi sự tha thứ Trong thế giới tình yêu, tha thứ cho kẻ ngoại tình đồng nghĩa với việc phản bội chính bản thân mình. Nếu tha thứ có nghĩa là bạn đã quên đi những cảm giác đau đớn mình từng trải qua khi bị phản bội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-ngoai-tinh-du-tinh-cam-co-tham-thiet-den-may-nhung-niem-tin-se-khong-bao-gio-tro-lai-270888.html