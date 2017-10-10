Để “điều khiển” một người đàn ông không khó, quan trọng là bạn có đủ sáng suốt và bình tĩnh hay không. Trong hôn nhân nếu quá mù quáng, thế nào phần thiệt thòi cũng nghiêng về phụ nữ Phụ nữ thông minh chỉ cần dùng những chiêu đơn giản này là sẽ khiến đàn ông mê như điếu đổ, ở bên cạnh không rời nửa bước.

Phụ nữ nên đặt mình vào vị trí của một người đàn ông để suy nghĩ. Đàn ông vốn rất ghét nghe những lời càm ràm, càu nhàu. Bạn đừng tự biến bản thân thành “sư tử Hà Đông”, chỉ khiến anh ấy ngày càng sợ hãi chứ không còn yêu thương nữa. Phụ nữ nên nghĩ thoáng một chút, đôi khi một cử chỉ nũng nịu, nhõng nhẽo cũng khiến anh ấy say mê bạn đến dường nào. Thay vì cứ cố gắng trở nên dữ tợn, bạn hãy dành nhiều cử chỉ ngọt ngào cho anh ấy.

Đừng cố trở thành một người phụ nữ hoàn hảo, cao thượng. Bạn chỉ cần có một trái tim ấm áp, chân thành, quan tâm đến anh ấy là đủ rồi. Trong cuộc sống này, tiền bạc, địa vị của anh ấy có thể mất đi bất cứ lúc nào, chỉ có một người phụ tốt là bên cạnh anh ấy đến cuối đời. Một người phụ nữ tốt với trái tim biết yêu thương chân thành sẽ là một người bạn đời mà nhiều đàn ông quyết tâm theo đuổi.

Giỏi “chuyện ấy”

Có câu “phụ nữ nên là nữ hoàng trong phòng khách và là geisha trên giường”. Phụ nữ phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong chuyện chăn gối. Trong cuộc sống vợ chồng chuyện giường chiếu là một điều vô cùng quan trọng. Nó quyết định 90% cuộc sống hôn nhân của bạn có hạnh phúc và bền vững hay không. Phụ nữ luôn quyến rũ trên giường sẽ khiến đàn ông say mê không bao giờ buông tay.

Hãy tự tin và biết thờ ơ với anh ấy đúng thời điểm

Bạn đừng cố gắng làm vừa lòng anh ấy. Biết nhu biết cương thì phần thắng nhất định sẽ thuộc về bạn. Đôi khi cũng phải biết thờ ơ để anh ấy không còn cảm nhận được sự quan tâm của bạn nữa. Khi đó anh ấy sẽ cảm thấy bị trống trải và ra sức đi tìm. Đừng cố ở bên cạnh anh ấy 24/24, nó chỉ làm anh ấy càng muốn rời xa bạn mà thôi.

Là người phụ nữ thông minh

Phụ nữ luôn có thiên hướng muốn cho đi, nhưng phải đúng người đúng thời điểm. Trong tình yêu phải có sự kết hợp giữa con tim và lý trí. Đừng để tình cảm khiến bạn mù quáng mà hãy thật sáng suốt để nhìn nhận vấn đề. Đôi khi phụ nữ cần phải thông minh để nhận ra đâu là nên, đâu là không nên.

Bạn có thể chiều chuộng người bạn yêu nhưng đừng để việc đó đi quá giới hạn. Đàn ông sẽ ỷ lại vào đó mà quay lưng với bạn đi kiếm tìm một người khác. Vì đa số đàn ông luôn nghĩ rằng cứ thoải mái ăn chơi, gái gú thế nào cũng có vợ ở nhà đợi, không sai lệch đi đâu được.

Không trở thành kẻ bám đuôi

Đàn ông vốn rất ghét những người phụ nữ ưa dựa dẫm, không làm được gì. Dân gian có câu “bất cứ thứ gì bạn đuổi theo sẽ chạy đi”. Vì thế, nếu bạn bám riết lấy đàn ông, anh ấy sẽ nghĩ bạn chẳng có gì thú vị và sẽ tìm cách xa lánh. Thậm chí anh ấy còn xem thường bạn nữa.

Nếu không muốn đối tác đánh giá sai lệch về mình, bạn đừng bao giờ trở thành kẻ bám đuôi trong cuộc tình này. Hãy cho anh ấy và chính mình một khoảng không gian riêng để tự nhìn nhận vấn đề và giúp cho tình yêu của bạn dễ thở hơn.

Chọn một người đàn ông tốt

Điều này rất quan trọng, nó quyết định hạnh phúc cả cuộc đời người phụ nữ. Đừng bao giờ nghĩ mình là thiên sứ có thể cảm hóa hết thảy những gã Sở Khanh trên đời. Điều đó chỉ khiến bạn trở nên ngốc nghếch và mất nhiều thời gian mà thôi.

Phụ nữ dại là người luôn nghĩ có thể thay đổi tâm tính của một người đàn ông. Thực tế thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu bản chất không phải là người tốt thì có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được.

Mỉm cười thật nhiều

Nụ cười của phụ nữ có thể đốn ngã hàng triệu trái tim của đàn ông. Một người phụ nữ luôn vui vẻ sẽ khiến cho đàn ông có cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Mọi đàn ông đều muốn làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày. Vì thế, phụ nữ đừng tiết kiệm nụ cười với người đàn ông của mình nhé.

Biết nhõng nhẽo, đòi hỏi khi cần thiết

Đôi khi, phụ nữ cũng phải biết nhõng nhẽo, đòi hỏi chiếc quần, cái áo từ người chồng của mình. Anh ấy sẽ không tiếc bất cứ thứ gì mà sẵn sàng mua khi bạn mở lời. Phụ nữ thông minh sẽ biết biến mình thành chú mèo con đáng yêu nép vào người anh ấy và thỏ thẻ những lời đường mật.