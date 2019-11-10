Cuộc sống của phụ nữ sau khi ly hôn sẽ khó tránh khỏi những chông chênh, dằn vặt, sẽ có những lúc chới với đến khốn cùng. Vậy nhưng, dù ai oán mỏi mệt đến mấy bạn cũng đừng vội vã làm điều này kẻo hối hận cả đời.

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng muốn ăn đời ở kiếp với người đàn ông mình hết lòng yêu thương. Nếu tình đã phai, duyên đã cạn, nghĩa đã tận thì ly hôn ắt là lựa chọn sau cùng để giải thoát nhau khỏi những đớn đau thương tổn. Vậy nên, phụ nữ sau khi ly hôn nhất định phải nhớ 3 chữ ĐỪNG này để chồng cũ nể trọng cả đời. Hãy nhớ, phụ nữ sau khi ly hôn đừng vội nói xấu chồng cũ kẻo nửa đời còn lại sống trong bất hạnh triền miên - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng nói xấu chồng cũ Dù chồng cũ có làm điều gì không phải với mình, dù cuộc hôn nhân trong quá khứ đã ngốn của bạn không ít nước mắt, đớn đau, tủi hờn thì chị em vẫn nên để mọi thứ ngủ yên. Đừng kể xấu chồng cũ, cũng đừng bôi bác cha của con mình khắp nơi. Đây không chỉ là hành động giúp phụ nữ ly hôn được thiên hạ nể trọng, mà còn là cách bạn tự tôn trọng chính mình. Người đàn ông đã từng chung chăn chung gối ấy dù không còn là chồng, nhưng vẫn là cha của con bạn. Giữ thể diện cho chàng là điều văn minh nhất mà phụ nữ khôn ngoan nên làm với cuộc hôn nhân đã cũ.

Trong một cuộc hôn nhân thất bại thì ly hôn chính là giải pháp khôn ngoan nhất để chấm dứt sai lầm - Ảnh minh họa: Internet 2. Đừng tự trách bản thân Hôn nhân là chuyện của hai người chứ không chỉ là trách nhiệm của người vợ. Nếu đã dốc lòng vun đắp, đã nỗ lực hàn gắn những sứt mẻ tình cảm nhưng vẫn không thể thay đổi tình hình thì phụ nữ hậu ly hôn chẳng việc gì phải tự trách mình. Bởi lẽ, trong một cuộc hôn nhân thất bại thì ly hôn chính là giải pháp khôn ngoan nhất để chấm dứt sai lầm, cho nhau cơ hội tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Thanh xuân của phụ nữ là có hạn, lấy nhầm chồng sẽ mất cạn tuổi xanh - Ảnh minh họa: Internet 3. Đừng vội yêu người mới Chẳng ai cấm phụ nữ một đời chồng có cho mình một bờ vai để tựa nương, cũng không ai có quyền can ngăn bạn tái hôn. Tuy nhiên, một người phụ nữ thông minh sẽ chẳng dại vội vàng kết hôn với người mới. Họ cần cho mình thời gian để bình tâm, cân nhắc và suy nghĩ về người đàn ông đến sau. Như con chim sợ cành cong, người phụ nữ một đời chồng sẽ tỉnh táo để chắc rằng mình sẽ không đi vào vết xe đổ, chọn sai chồng. Bởi lẽ, thanh xuân của phụ nữ là có hạn, lấy nhầm chồng sẽ mất cạn tuổi xanh.

Phụ nữ lấy chồng, nhất định phải giữ lại 3 thứ này cho riêng mình Kết hôn, trở thành vợ người ta chính là lựa chọn của mỗi người. Vậy nhưng, nếu phụ nữ khờ dại dốc cạn vốn liếng cho chồng con thì phụ nữ khôn ngoan luôn chừa đường lui cho mình.

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