Tuy nhiên cũng vì sự trải nghiệm, va vấp, đổ vỡ trong tình yêu không ít lần mà những người đàn bà ngoài 30, họ có những lo sợ khi yêu.

Phụ nữ hay đàn ông khi đã bước sang cái tuổi 30 đều chín chắn và sống thực tế chứ không còn mơ mộng như cái tuổi 20 nữa. Nhất là trong tình yêu, phụ nữ lúc này đã có những trải nghiệm, những sự va chạm trong cuộc sống và chắc chắn người phụ nữ nào cũng đã trải qua vài ba mối tình. Vì thế họ dễ dàng nhận biết một tình yêu đích thực để tiến đến hôn nhân.

Đó là nỗi sợ những những người đàn ông sống quá mơ mộng, hão huyền, thiếu ý chí và nghị lực. Trong tình yêu quả thực không ít những anh chàng luôn mợ mộng, chạy theo những điều viển vông không tồn tại ngoài thực tế. Chẳng hạn như sau khi xem những bộ phim Hàn đầy lãng mạn, ngọt ngào, các chàng cũng yêu cầu của người yêu của mình phải như thế này như thế kia. Thậm chí muốn người yêu phải hành động và cư xử như những gì mà cô gái trong bộ phim thực hiện. Thế nên với phụ nữ tuổi ngoài 30 đây chắc chắn không phải là người đàn ông lý tưởng để kết hôn.

Nỗi sợ những người đàn ông quá nổi bật và phong độ. Đàn ông quá đẹp, bảnh bao và phong độ chắc chắn sẽ có nhiều vệ tinh xung quanh. Vì vậy nếu nảy sinh tình cảm thì cũng thật khó giữ tình yêu trọn vẹn cho cả hai người.

Phụ nữ ngoài 30 họ sợ đối mặt với chia tay bởi khi đã đến tuổi này rồi họ đủ chín chắn, trưởng thành để xác định một tình yêu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Vì vậy chắc chắn khi đã quyết định lựa chọn một người đàn ông nào đó để yêu thì cũng chính là cô ấy đã xác định sẽ lấy người con gái đó làm chồng. Thế nên nếu chia tay chắc chắn đó là điều phụ nữ không hề muốn.

Phụ nữ ngoài 30 họ sợ bị những người đàn ông theo đuổi một cách mạnh mẽ và quá quyết liệt. Việc đàn ông theo đuổi chắc chắn dù ít hay nhiều cũng sẽ gây ra những phiền toái cho cuộc sống, công việc hay sinh hoạt của phụ nữ. Vì thế nếu bị ai đó theo đuổi phụ nữ ngoài tuổi 30 thường sẽ thẳng thắn nói rõ quan điểm, tình cảm của mình chứ không vòng vo như những cô gái tuổi 20.

Trong tình yêu những người phụ nữ ngoài 30 sợ bị ràng buộc, gò bó. Bởi lúc này họ không còn trẻ để mơ mộng để hờn dỗi nhau mà lúc này phụ nữ ngoài 30 tuổi còn nhiều điều bận tâm khác về gia đình, dành thời gian lo cho sự nghiệp, bản thân. Hơn nữa họ cũng không còn trẻ để giận dỗi hão huyền gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Họ hiểu ra rằng cả hai đều cần có khoảng không gian riêng.

Nói chung phụ nữ ngoài 30 tuổi trong tình yêu họ luôn muốn sự thực tế, không thích những điều viển vông, bay bổng khi ở tuổi 20. Họ xác định yêu là cưới chứ không phải chơi bời, trải nghiệm thi vị cuộc sống như những cô gái tuổi 20.