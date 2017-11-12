Lớn hơn chút nữa, cô ấy ngày càng biết làm đẹp , ngày càng xinh tươi. Số người theo đuổi, cung phụng cô cũng tăng theo cấp số nhân. Cô như một cô công chúa nhỏ, lúc nào cũng sống trong ánh hào quang và sự bảo bọc của mọi người xung quanh. Khi chúng tôi phải lao ra ngoài với những công việc làm thêm để kiếm tiền trang trải các chi phí học tập thì cô ấy ngọc ngà với đôi bàn tay trắng thon. Đôi lúc, cô ấy giống như một đứa trẻ ngây thơ khi nghĩ cuộc sống toàn màu hồng. Chúng tôi thường nghĩ, cô ả này trời sinh số sướng. Bao nhiêu người theo đuổi như thế, sau này chắc chắn sẽ lấy được một tấm chồng tốt.

Cô bạn tôi khá xinh xắn, dáng chuẩn, da trắng, khuôn mặt mỹ miều. Từ thuở thiếu niên đã rất nhiều anh chàng tự nguyện đổ gục dưới chân cô ấy. Trong ngăn bàn của cô lúc nào cũng tràn ngập hoa tươi, thư tình, kẹo socola và những món quà nhỏ. Bọn con gái chúng tôi nhiều lúc cũng ganh tị lắm.

Và đúng như vậy, cô lấy một người chồng khá được. Anh ta bảnh trai, ga lăng, giàu có, lại hết mực nuông chiều cô. Suốt 2 năm đầu đại học, anh ta luôn thể hiện hết lòng tình yêu của mình. Ngày ngày đưa đón, chiều chiều chăm nom. Anh ta luôn có đầy đủ những chiêu trò để thỏa mãn lòng hư vinh của con gái. Bạn bè trong trường trong lớp đỏ mắt nhìn cô với hạnh phúc đó.

Vậy là sau 2 năm học, cô lên xe hoa bước về nhà chồng, thôi luôn việc học hành. Ai cũng nghĩ, học làm gì nữa, nhà chồng giàu như thế, về chỉ ăn chơi thôi cũng hết ngày rồi.

Quả như thế thật. Sau khi kết hôn, bạn bè cô lúc nào cũng thấy cô check in đang ăn chơi ở nơi này, đang hưởng thụ các dịch vụ cao cấp nọ. Những món quà hàng hiệu kèm dòng status “Chồng tặng” luôn tràn ngập trang cá nhân của cô.

Rồi cô có bầu, sinh con. Người ta vẫn thấy cô ngập tràn hạnh phúc với những bức hình chồng tự tay chăm lo cho vợ. Có lẽ, hạnh phúc của một người vợ chỉ cần vậy. Tôi và đám bạn bè khi nhắc đến cô ấy, ai cũng có một chút ganh tị trong lời nói.

Nhưng từ sau khi sinh con, chúng tôi dần dần ít thấy sự xuất hiện của cô trên trang mạng nữa. Hẳn là cô ấy đang bận rộn với việc chăm lo con cái và hạnh phúc bên chồng.

Bất chợt tôi nghe được đám bạn nói, cô bị chồng bỏ. Chồng cô ngoại tình với một sinh viên đại học kém cô ấy 2 tuổi. Khi cô ấy làm ầm lên thì bị chồng đánh đập và đuổi ra khỏi nhà. Tôi bất ngờ lắm. Cứ ngỡ chẳng có ai được sung sướng như cô ấy, vậy mà cuối cùng cũng chẳng được hạnh phúc.

Cô bạn tôi giờ đây biết làm gì để sống tiếp đây. Con còn nhỏ, dù bố nó trợ cấp thì chắc chắn cũng sẽ chỉ đủ phần nuôi con. Ra ngoài làm việc thì làm cái gì khi bằng cấp không, kinh nghiệm làm việc không. Cuộc sống từng xa hoa nên một cô gái chẳng biết tí gì về vị đời, chỉ biết sống phụ thuộc vào người đàn ông.

Cô ấy đã đem cuộc đời mình và số phận mình đánh cược lên một người khác. Một ván bài với bao nhiêu bấp bênh, rủi ro.

Thế nên mới nói, là phụ nữ hiện đại, cần nhất là sự tự lập. Kể cả khi lấy chồng giàu, cũng phải giữ cho mình một nguồn thu nhập ổn định. Đừng bao giờ nghe lời đàn ông rằng: “Lấy anh, em chỉ cần ở nhà yên tâm chăm lo con cái. Anh sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Mọi khó khăn, vất vả bên ngoài anh sẽ thay em gánh vác.”

Cũng đừng cứ nhất nhất lấy đại gia làm gì phụ nữ ạ. Dù bạn có nhan sắc khuynh nước khuynh thành thế nào, thì cũng đừng tự phụ vào cái nhan sắc trời cho đó mà tìm đến đại gia. Nhan sắc sẽ tàn phai, còn đại gia thì lúc nào cũng là mục tiêu của những con bướm xinh đẹp khác.

Chúng ta ai cũng cứ nhìn vào hạnh phúc của người khác và đỏ mắt ghen tị. Thế nhưng, hãy tự biết nắm lấy hạnh phúc đích thực của chính mình. Chẳng ai mang đến hạnh phúc cho chúng ta được nếu như chúng ta không biết cách tìm đến nó. Cũng chẳng ai giữ mãi hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta không biết cách nắm vững nó.

Vì thế, để hạnh phúc, phụ nữ hãy độc lập và sống theo cách mình muốn!