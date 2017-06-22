Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng lưu tâm điều này trong đời

Yêu - Hôn nhân 22/06/2017 13:32

Đây là 7 việc không đáng để hy sinh hay để tâm trong đời, phụ nữ muốn hạnh phúc đừng dại phạm phải

Làm thế nào để cuộc sống trôi qua một cách an yên, hạnh phúc là câu hỏi nhiều người thắc mắc và mãi không tìm ra câu trả lời.

Theo triết lý nhà Phật, con người nếu muốn hạnh phúc trước tiên phải học cách để có được một tâm hồn an lạc. Chỉ cần tâm an thì ắt hẳn mọi điều trong cuộc sống đều nhẹ nhàng, thanh thản

Sau đây là điều Phật khuyên về những việc không đánh để lưu tâm hay hi sinh trong đời, tránh được những điều này tự khắc tâm hồn sẽ an yên.

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Không riêng gì phụ nữ, con người muốn hạnh phúc hãy biết cách sống cho chính mình - Ảnh: Internet

Cố gắng làm bản sao của người khác

Những người xinh đẹp, giàu sang và thành công luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ta chỉ nên ngưỡng mộ chứ đừng cố gắng để trở thành bản sao của họ. Việc cố gắng để trở thành một nguời khác sẽ khiến ta đánh mất chính mình mà chẳng bao giờ đuổi kịp thần tượng.

Hãy là chính mình, không ngừng nỗ lực và cố gắng vì tương lai. Sống lương thiện, bao dung thì khi ấy chính ta sẽ khiến người khác phải ngưỡng mộ mình.

Sống mãi trong quá khứ

Hiện tại là tương lai của quá khứ, là quá khứ của tương lai. Vậy nên, việc mãi chìm đắm trong quá khứ là điều ta không nên phạm phải. Quá khứ là những gì đã qua đi, ta không thể thay đổi. Thay vì mãi nặng lòng với quá khứ hãy cố gắng sống tốt ở hiện tại để có thể tự quyết định quá khứ của chính mình.

Trốn tránh trách nhiệm

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Hãy nhận sai để sửa, đừng chối bay biến để phải sai lầm cả đời - Ảnh: Internet

Chẳng ai trên cõi đời này sống mà không gặp phải khó khăn, thử thách của số phận. Tuy nhiên, thái độ của ta trước những thách thức của cuộc đời chính là chìa khóa quyết định cuộc sống của chính mình.

Hãy dũng cảm đối diện, bình tĩnh giải quyết để không khiến bản thân phải lo sợ, hoang mang thêm phút giây nào nữa. Sau cùng, dù kết quả như thế nào cũng hãy chấp nhận bởi lẽ ta đã hết lòng.

Đáp ứng mọi dục vọng của bản thân

Phật đã chỉ ra rằng lòng tham của con người là vô đáy, nếu không biết cách làm chủ lý trí thì chính dục vọng của con người sẽ nhấn chìm họ. Hãy tự đặt ra giới hạn cho riêng mình, sống đơn giản và đừng đòi hỏi quá nhiều. Thứ thực sự khiến ta thỏa mãn và hạnh phúc không phải vật chất mà là tình yêu thương, nụ cười và cả sự cho đi…

Hãy tu tâm dưỡng tính, điều gì cần thì hãy cố gắng để có được, cái gì không cần thì buông bỏ. Đừng mải mê chạy theo vật chất, để rồi khi có được ta mới nhận ra mình đã phí hoài thời gian cho những điều vô nghĩa.

 Tự huyễn hoặc bản thân

Không ai khác mà chính bản thân ta là người hiểu rõ khả năng của ta như thế nào, đừng tự lừa giối bản thân bằng cách khoác lên mình một chiếc áo quá khổ. Việc ‘làm màu’ chỉ khiến ta trở thành một người tự mãn, lười học hỏi, giỏi  giấu dốt.

Một người sẽ chẳng bao giờ có được thành công nếu họ không chân thành đối đãi với chính mình.

Hèn nhát, sợ sai

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng lưu tâm điều này trong đời - Ảnh 3
Hãy thôi yếu hèn, mạnh mẽ bắt đầu để nếu bị từ chối thì cũng là cách để bản thân cho mình cơ hội - Ảnh: Internet

Không chỉ trong công việc mà ngay cả tình yêu, ai cũng phải trải qua vấp ngã, thử thách mới đến được với thành công. Một cái kết đẹp cho một tình yêu khiến người khác ngưỡng mộ là biết bao hiểu lầm, giận hờn, chia lìa rồi lại bên nhau. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở chỗ họ đã dám mở lời để tự cho mình cơ hội có được những gì tốt đẹp. Thử nghĩ nếu cả hai yêu nhưng không dám nói, thì liệu họ có được hạnh phúc như hôm nay.

Hãy thôi yếu hèn, mạnh mẽ bắt đầu để nếu bị từ chối thì cũng là cách để bản thân cho mình cơ hội mở lòng với những mối lương duyên khác thay vì cứ giam cầm mình trong mối tình vô vọng.

Phí thời gian cho người không xứng đáng

Thanh xuân vốn hữu hạn, đừng lãng phí tuổi xuân cho người không xứng đáng. Nếu buông bỏ được hãy buông bỏ càng sớm càng tốt, việc dây dưa càng lâu sẽ càng khiến ta mất đi nhiều cơ hội tốt đẹp khác. Ngay cả với mối quan hệ bàn bè cũng vậy, bạn bè phải khó khăn hoạn nạn ân cần có nhau. Những người bạn khi ta sa cơ lỡ vận ngoảnh mặt là những người không đáng để kết giao.

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