Phụ nữ làm 6 điều này sẽ khiến chồng/ bạn trai yêu và chung thủy mãi mãi

Yêu - Hôn nhân 07/10/2017 17:20

Phụ nữ chắc chắn là một món quà tuyệt vời mà Thượng đế ban tặng cho thế giới. Họ đã có mặt để quan tâm bạn, yêu bạn và cũng là người chiếm nhiều thời gian nhất trong cuộc sống của bạn.

Trên thực tế, hầu hết đàn ông đều không thể chịu đựng được người phụ nữ của họ luôn giám sát họ suốt ngày, những người phụ nữ có hành động như một đứa trẻ, mua sắm quá tay… Tuy nhiên, cũng có một số hành động của phụ nữ khiến đàn ông “chết mê chết mệt”. Vậy hãy xem đàn ông thích vợ/ bạn gái của họ như thế nào nhé.

1.    Nép đầu vào ngực mình

Có thể phụ nữ sẽ không tin nhưng đa phần đàn ông lại thích hành động đơn giản này. Khi người phụ nữ nép đầu vào ngực đàn ông, họ sẽ cảm thấy rằng mình thực sự là nơi trao cho chị em phụ nữ cảm giác an toàn và được chở che.

Phụ nữ làm 6 điều này sẽ khiến chồng/ bạn trai yêu và chung thủy mãi mãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2.    Đàn ông thích phụ nữ nghịch mái tóc của họ

Đàn ông đôi khi lại có những cảm giác mới lạ, khảo sát cho thấy họ rất muốn thấy bạn gái/ vợ mình đùa nghịch vui vẻ với mái tóc. Họ thấy đó là cảm giác vô cùng đáng yêu.

3.    Đa phần đàn ông muốn được phụ nữ khen trên mạng xã hội

Mạng xã hội hiện nay là khá phổ biến đối với cả nam giới lẫn nữ giới. Trong khi rất nhiều người vì cảm giác buồn bực mà nói những lời buồn bã về bạn trai/ chồng trên trang cá nhân thì có nhiều phụ nữ luôn nói những lời tốt đẹp về người đàn ông của minh.

Dù bạn có tin hay không thì đàn ông vẫn vô cùng thích được vợ mình khen công khai với bạn bè và người thân.

4.    Thích phụ nữ biết lắng nghe

Một người phụ nữ biết lắng nghe người đàn ông của mình sẽ khiến đàn ông cảm thấy dễ chịu. Thay vì cáu lên gắt gỏng, hãy nghe người đàn ông của bạn nói. Đây sẽ là đặc điểm tuyệt vời khiến anh ấy không thể nào rời xa bạn.

Phụ nữ làm 6 điều này sẽ khiến chồng/ bạn trai yêu và chung thủy mãi mãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5.    Nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy khi đang ngồi với bạn bè

Nghe có vẻ phi lí nhưng đa phần đàn ông rất thích cảm giác người phụ nữ của họ luôn nghĩ về họ, ngay cả khi bạn đang ở trong cuộc vui nào đó với bạn bè.

Đặc biệt với những người vợ, người đàn ông rất thích bạn dù đi mua sắm, tám chuyện với bạn bè vẫn không sa đà mà quên mất chuyện trong gia đình.

6.    Thể hiện tình cảm và giữ thể diện cho chồng ở nơi công cộng

Trái tim của chồng bạn chắc chắn sẽ đập nhanh hơn khi vợ của họ thể hiện tình cảm ở bất kì nơi đâu. Và họ cũng muốn có một người phụ nữ luôn biết giữ thể diện cho chồng trước mặt mọi người.

Thay vì gào thét, thậm chí cãi vã ở chốn đông người, phụ nữ hãy nhún nhường một chút và giải quyết mọi chuyện khi cả hai đã bình tĩnh hơn.

(Nguồn: Yourstylishlife)

 

 

Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 16 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ