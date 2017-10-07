Phụ nữ làm 6 điều này sẽ khiến chồng/ bạn trai yêu và chung thủy mãi mãi

Trên thực tế, hầu hết đàn ông đều không thể chịu đựng được người phụ nữ của họ luôn giám sát họ suốt ngày, những người phụ nữ có hành động như một đứa trẻ, mua sắm quá tay… Tuy nhiên, cũng có một số hành động của phụ nữ khiến đàn ông “chết mê chết mệt”. Vậy hãy xem đàn ông thích vợ/ bạn gái của họ như thế nào nhé.

Có thể phụ nữ sẽ không tin nhưng đa phần đàn ông lại thích hành động đơn giản này. Khi người phụ nữ nép đầu vào ngực đàn ông, họ sẽ cảm thấy rằng mình thực sự là nơi trao cho chị em phụ nữ cảm giác an toàn và được chở che.

2. Đàn ông thích phụ nữ nghịch mái tóc của họ

Đàn ông đôi khi lại có những cảm giác mới lạ, khảo sát cho thấy họ rất muốn thấy bạn gái/ vợ mình đùa nghịch vui vẻ với mái tóc. Họ thấy đó là cảm giác vô cùng đáng yêu.

3. Đa phần đàn ông muốn được phụ nữ khen trên mạng xã hội

Mạng xã hội hiện nay là khá phổ biến đối với cả nam giới lẫn nữ giới. Trong khi rất nhiều người vì cảm giác buồn bực mà nói những lời buồn bã về bạn trai/ chồng trên trang cá nhân thì có nhiều phụ nữ luôn nói những lời tốt đẹp về người đàn ông của minh.

Dù bạn có tin hay không thì đàn ông vẫn vô cùng thích được vợ mình khen công khai với bạn bè và người thân.

4. Thích phụ nữ biết lắng nghe

Một người phụ nữ biết lắng nghe người đàn ông của mình sẽ khiến đàn ông cảm thấy dễ chịu. Thay vì cáu lên gắt gỏng, hãy nghe người đàn ông của bạn nói. Đây sẽ là đặc điểm tuyệt vời khiến anh ấy không thể nào rời xa bạn.

5. Nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy khi đang ngồi với bạn bè

Nghe có vẻ phi lí nhưng đa phần đàn ông rất thích cảm giác người phụ nữ của họ luôn nghĩ về họ, ngay cả khi bạn đang ở trong cuộc vui nào đó với bạn bè.

Đặc biệt với những người vợ, người đàn ông rất thích bạn dù đi mua sắm, tám chuyện với bạn bè vẫn không sa đà mà quên mất chuyện trong gia đình.

6. Thể hiện tình cảm và giữ thể diện cho chồng ở nơi công cộng

Trái tim của chồng bạn chắc chắn sẽ đập nhanh hơn khi vợ của họ thể hiện tình cảm ở bất kì nơi đâu. Và họ cũng muốn có một người phụ nữ luôn biết giữ thể diện cho chồng trước mặt mọi người.

Thay vì gào thét, thậm chí cãi vã ở chốn đông người, phụ nữ hãy nhún nhường một chút và giải quyết mọi chuyện khi cả hai đã bình tĩnh hơn.

(Nguồn: Yourstylishlife)