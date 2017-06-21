Phụ nữ hãy biết điều này để không phải khổ thêm nữa

Yêu - Hôn nhân 21/06/2017 11:41

Cả đời phụ nữ sẽ được sống trong hạnh phúc, không bao giờ phải chịu khổ thêm lần nàonữa nếu học được điều này từ đàn ông.

Phụ nữ hãy tự yêu lấy bản thân mình, đây là điều đầu tiên giúp bạn hạnh phúc.

Biết sống vì bản thân

Từ ngàn đời nay, khi nhắc đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ai cũng nhắc đến sự hy sinh. Phụ nữ ơi, hy sinh liệu có cần thiết hay không khi cả bạn và đàn ông đều là một nửa mảnh ghép của gia đình, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.

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Phụ nữ hãy thôi hy sinh, hãy biết sống cho chính mình - Ảnh: Internet

Phụ nữ đừng dại khờ hy sinh tất cả vì chồng con, để rồi khi tuổi xuân không còn, nhan sắc phôi pha bạn sẽ phải khóc vì hối hận. Hối hận bởi nếu họ biết cách chăm sóc cho bản thân, biết yêu chiều chính minh thì bạn đã không phí hoài những tháng ngày tươi đẹp. Giờ đây, khi phụ nữ nhăn nheo, kém sắc thì người đàn ông của bạn vẫn trẻ trung, tươm tất, công thành danh toại, sự nghiệp vững vàng. Tuổi xuân chồng phải giữ bạn, nhưng lúc này đây bạn lại phải quay sang giữ chồng.

Hãy làm những gì mình thích, sống vì những đam mê, chăm chút cho sự nghiệp cá nhân và mua những gì mình muốn. Đàn ông đã luôn như thế, phụ nữ cũng hãy như thế để không phải khổ vì đàn ông thêm lần nào nữa.

Thẳng thắn

Thẳng thắn nghe có vẻ dễ dàng, tuy nhiên không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Trong khi đàn ông luôn nói ra những suy nghĩ của mình, kể cả những lời có thể khiến người khác phật lòng thì phụ nữ lại không như vậy. Họ bí ẩn, sâu sắc và kiệm lời đến mức đàn ông muốn hiểu ý họ còn khó hơn lên trời.

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Đừng bắt người khác phải hiểu mình khi bạn không cho họ cơ hội làm điều đó - Ảnh: Internet

Hãy nói ra  những gi mình muốn, những gì mình không hài lòng, và cả những bực dọc khó chịu trong lòng. Bạn phải nói ra thì người khác mới hiểu bạn, đừng bắt người khác phải hiểu mình khi bạn không cho họ cơ hội làm điều đó.

Tôn trọng tính cá nhân

Một người đàn ông sẽ chẳng bao giờ có ý định thay đổi người khác, họ càng không muốn mình phải thay đổi theo ý ai đó. Học cách tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận và chung sống hòa bình với nó. Chính thái độ và quan điểm sống này khiến đối tác hôn nhân cảm thấy minh được tôn trọng, được thoải mái là chính mình.

Một mối quan hệ sẽ rất ngột ngạt, bức bối nếu đối phương cứ phải gồng mình đống vai một hình mẫu chỉ để người kia hài lòng.

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