Phụ nữ có thể tỏ ra ‘không biết gì’ nhưng có 2 điều bắt buộc phải biết

Yêu - Hôn nhân 21/12/2017 06:30

Phụ nữ có thể tỏ vẻ không biết gì nhưng tuyệt đối phải biết kiếm tiền và làm đẹp. Khi bạn đủ khả năng tự lập tài chính, đủ khả năng biến mình trở nên đẹp hơn thì lúc đó đàn ông chỉ là phụ kiện trang trí, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhiều người nói đàn bà phải biết tận tụy, hy sinh cho chồng con nhưng điều đó không đúng trong thời buổi hiện nay. Đôi khi phụ nữ cũng phải lười biếng một chút, đừng tỏ ra quá khôn ngoan, chuyện gì cũng biết, cũng vơ vào mình. Bởi khi bạn khóc, bạn buồn đau, tuyệt vọng, chẳng ai đủ kiên nhẫn ở bên an ủi, động viên, không ai khóc hộ bạn cả.

Phụ nữ càng biết nhiều thì càng khổ chứ không sung sướng chút nào đâu. Là phụ nữ, bạn có thể lựa chọn tỏ ra chẳng biết gì, hoặc biết rất nhiều thứ. Khi bạn tinh tường mọi thứ, chuyện gì cũng ôm đồm hết vào mình, tự hỏi bản thân xem, bạn có hạnh phúc không?

Bên cạnh đó, những người phụ nữ khác lười biếng hơn, họ không biết gì cả, thậm chí đến chiếc bát ăn xong cũng không biết rửa nhưng vẫn có cuộc sống hạnh phúc đó thôi. Vì bản lĩnh đàn ông vốn rất cao, họ luôn muốn được bảo vệ và che chở cho người phụ nữ yếu đuối, chứ không phải một người quá mạnh mẽ, chuyện gì cũng tinh tường.

Phụ nữ có thể tỏ ra ‘không biết gì’ nhưng có 2 điều bắt buộc phải biết - Ảnh 1
Phụ nữ có thể không biết gì nhưng có 2 điều nên biết - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nói đàn bà ngu ngốc mới lao vào những người đàn ông đã có vợ. Nhưng tôi nghĩ, ở một khía cạnh nào đó, họ cũng thông minh đó chứ. Vì họ biết cách mè nheo, nhõng nhẽo và đặc biệt là luôn tỏ ra không biết gì để được đàn ông che chở. Phụ nữ biết nhiều quá cũng không tốt, biết càng nhiều khổ đau càng chồng chất.

Thử nghĩ đi, trong khi bạn luôn tận tụy vì chồng con, lạnh không dám mặc ấm, không dám ăn ngon còn người đàn ông của mình lại mang tiền cho người đàn bà khác khác, có phải bạn sẽ tổn thương không? Làm việc quần quật từ sáng tinh mơ đến tối mịt, hết công việc ngoài xã hội rồi cơm nước cho chồng con, có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể nào kham nổi. Có thể bạn sẽ được nhiều người ca tụng là người vợ của năm, nhưng bạn có thật sự hạnh phúc với danh hiệu đó không?

Theo tôi thì không thể hạnh phúc được. Việc trên việc dưới gì cũng đến tay bạn thì sao vui vẻ, tươi cười được? Đàn ông chỉ thích ra oai, thể hiện bản lĩnh với những cô nàng nai tơ, giỏi nịnh bợ mà thôi, chứ anh ấy chẳng thích người phụ nữ quá thông thái.

Tuy nhiên, bạn có thể tỏ vẻ không biết gì nhưng tuyệt đối phải biết kiếm tiền và làm đẹp. Khi bạn đủ khả năng tự lập tài chính, đủ khả năng biến mình trở nên đẹp hơn thì lúc đó đàn ông chỉ là phụ kiện trang trí, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Kiếm được tiền rồi thì báo hiếu cha mẹ, nuôi con. Nếu không có con thì dùng số tiền đó để hưởng thụ cuộc sống với những chuyến du lịch chuẩn 5 sao.

Phụ nữ nên nhớ, đừng quá tiết kiệm, kiếm được tiền thì cứ xài thoải mái. Vì lỡ sau này ốm đau, chẳng may lại bị ung thư thì lúc đó còn gì đâu mà hưởng thụ. Có nhiều tiền cách mấy cũng chẳng thể nào làm được những điều mình thích nữa rồi.

Kiếm tiền xong rồi phải biết làm đẹp, làm đẹp cho người khác ngắm, cho ả nhân tình của chồng ngắm, cho người yêu cũ ngắm. Chỉ cần bạn đẹp, mọi thứ trong cuộc sống mới nở hoa, phụ nữ xấu cả đời sẽ không có quà. Bởi vậy, phụ nữ đừng tỏ ra tinh tường mọi thứ, đôi khi hãy ngu ngơ, ngốc nghếch một chút để được hạnh phúc.

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