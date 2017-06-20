Nhìn nhóm máu biết ngay thời gian 'yêu' của chàng

Yêu - Hôn nhân 20/06/2017 16:05

Có thể bạn không biết, nhóm máu và bản lĩnh đàn ông có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau.

Khả năng tình dục của đàn ông không chỉ được biểu hiện thông qua các thói quen thường ngày, đặc điểm nhân tướng học mà còn cả nhóm máu của họ.

Nhóm máu A

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Đàn ông mang nhóm máu A là người biết cách nuông chiều và tạo cảm hứng cho bạn tình - Ảnh: Internet

Trong các nhóm máu, đàn ông có nhóm máu A có thời gian ân ái ngắn. Các nghiên cứu đã chỉ ra, đàn ông nhóm máu này có thời gian ‘lâm trận’ trung bình là 4 phút 30 giây. Bù lại, họ lại có tần suất ‘yêu’ rất cao. Trung bình khoảng 2 ngày họ sẽ ‘yêu’ 1 lần.

Thời gian ‘yêu’ ngắn không có nghĩa là đàn ông nhóm máu A ‘yếu’ trong chuyện chăn gối. Họ rất biết cách nuông chiều và làm đối tác thỏa mãn. Chính sự chủ động, sáng tạo và hết lòng của họ khiến bạn tình luôn đạt được cực khoái khi ‘yêu’. Đối tác lý tưởng cho chàng nhóm máu A là những nàng nhóm máu A, O.

Nhóm máu B

Những người đàn ông mang nhóm máu B trên người có thời gian ‘yêu’ lâu hơn và vô cùng phóng kháng trong chuyện tình dục. Họ thích tình một đêm, thích cảm giác mới lạ mỗi khi lên giường với một người phụ nữ mới và không thích bị ràng buộc. Với đàn ông nhóm máu B, họ có thể làm chuyện ấy mà chẳng cần tình yêu, chỉ cần hòa hợp khi quan hệ.

Thời gian ‘yêu’ trung bình của nhóm máu B là 7 phút 11 giây, lâu nhất trong tất cả các nhóm máu. Tuy nhiên, tần suất yêu của họ chỉ khoảng 2,5 ngày/ lần. Phụ nữ nhóm máu A sẽ là mảnh ghép hoàn hảo với quý ông nhóm máu này.

Nhóm máu AB

Nhìn nhóm máu biết ngay thời gian 'yêu' của chàng - Ảnh 2
Bạn tình lý tưởng của đàn ông nhóm máu AB chính là các nàng nhóm máu A - Ảnh: Internet

Bạn tình lý tưởng của đàn ông nhóm máu AB chính là các nàng nhóm máu A.  Bởi lẽ đàn ông nhóm máu AB tuy thường có vẻ ngoài phong trần, nhưng thực tế lại là người khá bảo thủ chuyện chăn gối. Họ sẽ không bao giờ quan hệ với một người phụ nữ nếu không yêu người phụ nữ ấy, đây cũng là nhóm máu đại diện cho các ông chồng chung thủy.

Chính vì chỉ làm ‘chuyện ấy’ khi yêu nên đàn ông nhóm máu AB rất trân trọng và yêu chiều đối tác, phụ nữ nhóm máu A cũng là mẫu phụ nữ truyền thống nên rất thích hợp với họ. Đàn ông nhóm máu này có tần suất ‘yêu’ khoảng 2,1 ngày/ lần, mỗi cuộc yêu thường kéo dài khoảng hơn 6 phút.

Nhóm máu O

Đàn ông nhóm máu này sẽ có đời sống gối chăn hòa hợp nhất với đối tác có cùng nhóm máu. Với người nhóm máu O, ‘chuyện ấy’ giống như việc ăn cơm, vậy nên, họ khó chấp nhận việc bị bỏ đói tình dục. Khi ham muốn nổi lên, họ sẽ rất nồng nhiệt và chủ động khơi mào cho cuộc yêu. Tuy nhiên, khi không có hứng thú dù đối tác có khơi gợi đến nhường nào cũng vô ích.

Đàn ông nhóm máu O có thời gian quan hệ trung bình là 5 phút 32 giây, vởi khoảng 1,91 ngày/ lần.

 

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