Muốn biết một người đàn ông có yêu bạn thật lòng hay không, hãy đọc thật kỹ bài viết này

Muốn biết một người đàn ông có yêu thương bạn thật lòng hay không rất đơn giản. Nếu anh ấy có những biểu hiện sau, thì xin chúc mừng bạn đã có một người đàn ông tử tế trong đời.

Việc nhắn tin chúc bạn một ngày vui đều đặn mỗi sáng không chỉ là một cử chỉ quan tâm, nó còn như lời chúc của anh ấy dành cho bạn ngày hôm ấy. Phải yêu bạn rất nhiều thì chàng mới nghĩ đến bạn đầu tiên khi thức dậy, quan tâm và lo lắng cho bạn như thế.

Luôn mong được gần bạn

Dù chỉ là một vài phút bên bạn anh ấy cũng không bỏ lỡ. Chàng luôn tận dụng mọi cơ hội để được gặp bạn, dù bận rộn đến đâu chàng cũng không quên trả lời tin nhắn hay gọi điện thoại để được nghe giọng của bạn.

Dù những lời anh ấy nói qua điện thoại chỉ đơn giản là nhắc bạn ăn uống đúng giờ, không thức quá khuya hay đóng cửa nhà cẩn thận thì đó cũng dư sức thể hiện việc anh ấy yêu bạn nhiều đến nhường nào.

Chia sẻ với bạn những chuyện không vui

Đàn ông luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường nhất là khi xuất hiện trước người phụ nữ của mình. Tuy nhiên những người đàn ông không ngại yếu mềm khi bên bạn chính là người đàn ông xem trọng bạn. Họ không ngại việc ‘mất hình tượng’ trước mặt bạn, như việc hai người không hề có rào cản nào.

Phải đủ tin tưởng, gần gũi đàn ông mới để lộ ra những điều này với bạn. Bởi họ biết mình không chỉ được chia sẻ mà bạn còn có thể nâng đỡ tâm hồn họ.

Luôn dành cho bạn những điều tốt nhất

Chỉ đơn giản là gắp cho bạn phần thức ăn ngon hơn khi đi ăn, nắm tay bạn khi qua đường hay khoác áo cho bạn khi trời trở lạnh cũng đủ để bạn hiểu anh ấy yêu bạn thật lòng.

Đàn ông sẽ không để ý, không quan tâm, không ‘hy sinh’ nếu người đó không thực sự quan trọng với họ.

Hỏi ý kiến bạn trước những quyết định quan trọng

Trước một quyết định quan trọng đàn ông thường suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Ngoài những suy tính của bản thân, họ cũng tìm đến những người họ tin tưởng để được tư vấn hay đơn giản là xin ý kiến hay một lời khuyên.

Nếu anh ấy chọn bạn để hỏi ý kiến trước một việc gì đó, bạn hãy mừng thầm bởi bạn đã là một phần quan trọng của cuộc đời anh ấy.

Nếu người đàn ông hiện tại của bạn có những biểu hiện trên, đừng để vuột mất anh ấy. Bởi với anh ấy, bạn là cả thế giới.