Muốn biết đàn bà thế nào, cứ nhìn đàn ông bên cạnh sẽ rõ

Các cụ ngày trước nói không sai, vợ chồng lấy nhau, đôi khi đúng là theo quy luật bù trừ. Khi nhìn vào người này, người ta có thể nhận ra ngay một nửa của họ thuộc kiểu người như nào. Đặc biệt, khi nhìn vào người phụ nữ, ta có thể đoán được, chồng họ có tính cách ra sao.

Nếu bạn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, thì rất có thể, người đàn ông bên cạnh họ là một người khá nhu nhược. Tại sao ư? Bởi quy luật “nhu chế cương, cương khắc nhu” bao đời nay luôn đúng. Một người mạnh mẽ, mà đặc biệt lại là phụ nữ, sẽ đặt bản năng làm mẹ của họ lên trên. Một người đàn ông mạnh mẽ sẽ không khơi gợi được bản năng đó trong con người họ, họ sẽ không có cảm tình với những người như thế. Trong khi đó, một người đàn ông mạnh mẽ cũng sẽ không tìm được tình cảm ở một người phụ nữ có tính cách như họ, bởi bản năng của phái mạnh là chở che. Do đó, một người phụ nữ không cần sự chở che từ người đàn ông, sẽ không phải là lựa chọn của họ.

Cũng có những người phụ nữ, sinh ra cũng yếu mềm như bao người phụ nữ khác, nhưng cuộc sống khắc nghiệt buộc họ phải cứng rắn, kiên cường. Lấy phải một người chồng có tính nhu nhược, phụ nữ buộc phải gồng mình lên để gánh vác cuộc sống gia đình. Họ cứ sốc vác thế, mạnh mẽ thế, lúc nào cũng cười nói rôm rả, nhưng đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi ấy, là cả một sự cố gắng to lớn với bao mệt mỏi. Thế mới nói, đàn bà hay cười chưa chắc là đàn bà hạnh phúc. Nếu bạn thấy một người phụ nữ mềm mại, thanh thoát, thì chắc chắn, người đàn ông bên cạnh cô ấy là một người chuẩn mực. Đàn bà càng mềm yếu thì người đàn ông bên cạnh càng chuẩn mực. Phụ nữ sinh ra đã yếu mềm, do đó họ luôn tìm kiếm một người đàn ông có thể che mưa che nắng cho họ trong suốt quãng đời. Tìm được người có khả năng bảo vệ mình, tâm lí của phụ nữ sẽ càng sinh ra tính dựa dẫm. Họ yên tâm sống dưới đôi cánh rộng lớn của người đàn ông, yên tâm rằng mọi gió mưa, bão tố ngoài kia đã có bờ vai này gánh vác. Do đó, bản năng yếu mềm trong con người phụ nữ lại càng có cơ hội phát triển.

Nhưng yếu mềm thì đã sao? Bản năng của phụ nữ là yếu mềm, còn bản năng của đàn ông là mạnh mẽ. Phái mạnh nhận được sự tin tưởng, dựa dẫm của phái yếu, sẽ khiến họ cảm nhận được vị thế của mình và yêu thương, chở che phái yếu hơn. Phụ nữ và đàn ông, tồn tại trong mối quan hệ mật thiết từ muôn đời nay. Mỗi một cá thể trong mối quan hệ này, tương tác và tương phản với cá thể còn lại theo những cách riêng biệt. Nhưng suy cho cùng, người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ mối quan hệ này vẫn là người phụ nữ. Phụ nữ chính là tấm gương trái chiều phản ánh rõ nhất đối tác của họ, do đó, nhìn vào người phụ nữ, người ta hoàn toàn có thể biết được, người đàn ông bên cạnh họ có tính cách như thế nào. Đàn bà hạnh phúc, do đàn ông bên cạnh giỏi yêu thương. Đàn bà bất hạnh, vì đàn ông đứng cùng tệ sẻ chia...

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